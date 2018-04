China podría consumar proyecto de Gadafi para acabar con el dominio del dólar

Beijing, marzo 31 - Más allá de la vulgar guerra comercial que Estados Unidos (EEUU) ha tenido siempre contra China, el país asiático le acaba de dar tremendo golpe, justo la misma semana que recibía la visita oficial del mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un.



En ese sentido, China podría consumar el proyecto de Maumar Gadafi con respecto al dólar, ya que él quería acabar con el dominio del dólar estadounidense en Oriente Medio a través de la introducción del dinar respaldado por oro. Muchos analistas económicos consideran que China tiene la oportunidad de terminar lo que había empezado el ex-líder libio.



Hoy por hoy, China apuesta por futuros petroleros respaldados por oro y este intento de derribar el dólar sí que podría tener éxito. Pues, según un experto, Pekín tiene lo que Gadafi no tenía



Actualmente, el mundo vive un tradicional período de innovación de una potencia en declive (Estados Unidos) a favor de la emergente nueva superpotencia en el horizonte (China), un proceso plasmado en el libro ‘Caos y orden en el moderno sistema mundial’ de Giovanni Arrighi.



Las joyas tecnológicas estadounidenses del GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter) de Silicon Valley, en particular Amazon -a quien Trump le declaró la guerra- quizá debido a que su dueño, Jeff Bezos (quien controla The Washington Post y además es un feroz crítico de su gobierno), sufren brutales desplomes en sus cotizaciones, mientras China lanza su temerario esquema del Petroyuán doblemente resguardado con oro.



Los análisis unidimensionales y/o ultrarreduccionistas omiten las consideraciones importantes como el paraguas nuclear ruso que Moscú le brinda a “China”: cobertura necesaria para experimentar su Petroyuán, que es un elemento susceptible de operar como un punto de inflexión histórico en las geofinanzas.



Es posible, que por primera vez en la historia moderna, una divisa (el yuan), se fortalezca sin que se desate todavía una guerra propiamente dicha, mientras se despliegan otro tipo de guerras como la geofinanciera, propagandística, comercial y cibernética.



