China: políticas de Trump harán que Pekín "cierre sus puertas"

l ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ofrece un discurso en un foro regional en Hanoi

31 de marzo de 2018.- El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ha advertido que Pekín busca compartir sus oportunidades de desarrollo con sus socios, como es el caso de EE.UU., pero las nuevas medidas económicas del presidente estadounidense, Donald Trump, supondrán el cierre de puertas por parte del gigante asiático.



“China quiere compartir sus oportunidades de desarrollo con otros socios, pero el proteccionismo significará el cierre de puertas por parte del gigante asiático”, ha dicho este sábado Wang Yi.



En su intervención en un foro regional en Hanói, capital vietnamita, Wang ha asegurado que la política de reformas y apertura de China no cambiará ni se verá afectada por factores externos, ya que está en línea con los intereses del pueblo chino, pero también beneficiará a otras naciones.



Advierte, sin embargo, de que “La apertura debería funcionar en ambos sentidos. China se abre a otros países y espera que otros países estén abiertos a China”.



El ministro también ha apuntado a que las disputas sobre el comercio son normales, pero lo importante es trabajar para encontrar soluciones razonables por medio de consultas equitativas y en conformidad con las leyes y las normas internacionales.



Ha avisado, además, de que cualquier medida unilateral o “proteccionista es un enfoque contra la tendencia de la historia, no irá a ninguna parte y verá sus propios intereses socavados”.



Pekín advierte que una guerra comercial “sólo llevará al desastre” a China y a Estados Unidos, por ende a la economía global, días después de que Washington provocó un aluvión de protestas a nivel internacional por los aranceles que fijó a las importaciones de acero y aluminio.



La decisión de Trump de imponer hasta 60 000 millones de dólares en aranceles sobre algunas importaciones chinas ha provocado una airada reacción por parte de China, que, de hecho, podría tomar represalias con tarifas de hasta 3 000 millones de dólares sobre los envíos estadounidenses.



Pekín ya advirtió el jueves a Estados Unidos de que no abriera la “Caja de Pandora”, desencadenado un aluvión de prácticas proteccionistas en todo el mundo.



Desde que Trump comenzó su mandato, ha adoptado medidas más que polémicas para cumplir su promesa de proteger a los trabajadores estadounidenses de las importaciones. Ante actos como el abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) o el reciente anuncio de aranceles al acero y aluminio procedentes de la Unión Europea (UE), los países afectados han anunciado represalias o expresado su enojo al respecto.



Organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han expresado gran preocupación por el plan estadounidense y alertan de que las medidas proteccionistas de Trump afectarán a la economía de EE.UU. y a la del mundo entero.