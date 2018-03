Puigdemont denuncia actuación ilegítima en su contra

El presidente catalán Carles Puigdemont Credito: Web

31 de marzo de 2018.- El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, recluido en una prisión de Alemania, rechazó hoy abandonar sus reivindicaciones ante los férreos obstáculos políticos y judiciales interpuestos por España para frenar sus ansias independentistas.



Confinado de forma provisional desde el pasado domingo en una cárcel de la ciudad alemana de Neumünster, el líder separatista dio a entender a través de Twitter que no forma parte de sus planes apartarse de la primera línea de la política.



'Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas', expresó Puigdemont en la red social junto a una imagen suya.



Destituido en octubre de 2017 por el gobierno español de Mariano Rajoy, a raíz de la escalada del proceso secesionista en la próspera región nororiental, el otrora mandatario autonómico aludió al triunfo del independentismo en las elecciones del 21 de diciembre último.



En su primer mensaje tras ceder a colaboradores el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse en prisión, el dirigente afirmó que no claudicará ante 'la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la Justicia por la unidad de la patria'.



Una crítica velada a la actuación de la justicia española, que para intentar poner fin al grave conflicto territorial lo procesó a él y a otras 24 figuras del secesionismo catalán, tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del año pasado.



Puigdemont fue arrestado el domingo en un área de servicio del norte de Alemania, en virtud de una orden de captura europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo de esta nación ibérica, que lo investiga por presunta rebelión y malversación de fondos públicos.



Quedó detenido en el estado de Schleswig-Holstein, donde aguarda la decisión sobre su posible extradición.



Pese a las innumerables trabas jurídicas en su contra, su partido, Junts per Catalunya (nacionalistas conservadores), insiste en postularlo a la presidencia de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.



En los comicios de diciembre, convocados por el ejecutivo de Rajoy tras intervenir la región, las tres fuerzas favorables a la ruptura con España revalidaron la mayoría absoluta en el parlamento catalán.



A finales de octubre, luego de su destitución por Madrid, el político nacionalista conservador se exilió en Bruselas, Bélgica, desde donde se desplazó en los últimos meses a numerosos países europeos en su afán de internacionalizar el diferendo.