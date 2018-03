EEUU pedirá historial de redes sociales a quienes soliciten visa

Credito: Web

30-03-18.-La administración de Trump planea exigir a los inmigrantes que soliciten ingresar a Estados Unidos que presenten cinco años de historia en las redes sociales, anunció este jueves, estableciendo un posible rasMIRtreo de sus historias de Twitter y Facebook, según reporta CNN.



La medida obedece al énfasis de la administración en la "investigación exhaustiva" de los posibles inmigrantes en los EE.UU. y es una extensión de los esfuerzos del gobierno anterior para examinar más de cerca las redes sociales después del ataque terrorista de San Bernardino.



Según los avisos presentados por el Departamento de Estado el jueves, programados para publicación formal el viernes, el gobierno planea exigir a casi todos los solicitantes de visas a los Estados Unidos que presenten su cinco años de historia en sociales para plataformas específicas identificadas por el gobierno, y con un opción para presentar nombres de usuarios para otras plataformas que no se requieren explícitamente.



La administración espera que la medida afecte a casi 15 millones de aspirantes a inmigrantes en los Estados Unidos, según los documentos. Eso incluiría a los solicitantes de residencia legal permanente. Existen exenciones para visas diplomáticas y oficiales, dijo el Departamento de Estado.



La decisión no entrará en vigencia de inmediato: la publicación del cambio planificado para las solicitudes de visa el viernes iniciará un periodo de 60 días para que el público haga comentarios sobre la modificación.



El potencial registro de las publicaciones en redes sociales preocupa a los defensores de la privacidad y las libertades civiles, que han expresado su oposición a tales medidas desde los esfuerzos de la administración Obama para recopilar dicha información de forma más selectiva y voluntaria.



Los críticos se quejan de que los movimientos, en medio de esfuerzos más amplios de la administración, no solo son invasivos por razones de privacidad, sino que también limitan efectivamente la inmigración legal a los Estados Unidos al ralentizar el proceso, haciéndolo más oneroso y dificultando la aceptación de una visa.



Las autoridades federales argumentan que las medidas son necesarias para la seguridad nacional.



Además de exigir los cinco años de historial en las redes sociales, la aplicación también solicitará números de teléfono anteriores, direcciones de correo electrónico, violaciones de inmigración previas y cualquier historial familiar de participación en actividades terroristas, de acuerdo con el aviso.



Desde sus inicios, la administración ha expresado un deseo de profundizar en los antecedentes y las historias de las redes sociales de los viajeros extranjeros, pero la medida del jueves es la primera vez que requerirá formalmente que prácticamente todos los solicitantes vengan a los Estados Unidos a revelar que información.