Ecuador suspende internet a Julian Assange

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno de Ecuador suspende las comunicaciones de @JulianAssange. pic.twitter.com/sr4kArFSxw — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 de marzo de 2018

28-03-18.-El gobierno de Ecuador le suspendió el acceso a internet al activista australiano y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada del país sudamericano en Londres, luego de que en los últimos días se pronunciara contra Alemania y en defensa del separatismo catalán.En un comunicado la cancillería ecuatoriana señaló el miércoles que “la medida fue adoptada ante el incumplimiento por parte de Assange… en que se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados”.No se aclaró el tiempo en que Assange estará sin acceso a internet.Esta es la segunda vez que Ecuador adopta esta medida. La primera vez fue octubre de 2016 tras las revelaciones de Assange en WikiLeaks que presuntamente afectaron a la candidata demócrata Hillary Clinton cuando enfrentó en las elecciones presidenciales a Donald Trump.Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article207140829.html#storylink=cpy