Protestan en Argentina contra recortes en programas sociales

28 marzo 2018 - Este miércoles representantes de la economía popular de Argentina protestan en las calles de Buenos Aires contra el recorte en programas sociales dirigidos al sector de la economía popular.



Con motivo del inicio de los días feriados de Semana Santa los manifestantes bloquean el acceso de las calles para exigir al gobierno la conformación de distintos programas de trabajo en beneficio a las familias del sector popular.



Debido al progresivo aumento de pobreza y desempleo en el país, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie marcharan en las transitadas calles de la capital hasta el Ministerio de Trabajo para reflejar la situación que enfrentan.



Se estima que lleguen al ministerio antes del mediodía, donde harán entrega oficial de un petitorio y solicitarán una reunión con los funcionarios del gobierno para dar inicio a las mesas de trabajo, informó la agencia Prensa Latina.



En el pliego exigirán al gobierno cumplir su palabra de no recortar los programas que dejarían sin sustento a miles de familias de los sectores más vulnerables del país, que presentan un alto indice de pobreza y despidos registrados el último año, debido a la inflación progresiva que incrementa la tarifas de servicios básicos y canasta alimentaria.



Por su parte, el secretario general de la Confederación, Esteban Gringo Castro, durante una rueda de prensa afirmó que "no vamos a permitir que no se cumplan los acuerdos preexistentes y por eso estaremos en la calle".



Castro mencionó que uno de estos acuerdos preexistentes es el paso de los programas de Trabajo Autogestionado a salario social complementario, que consiste en una ayuda económica de 4.000 pesos argentinos.

