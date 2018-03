Rusia declara a este miércoles 28 de marzo Día de Luto Nacional

Hasta ahora el incendio cobró la vida de 64 personas, entre ellos 41 niños

Moscú, marzo 28 - El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto este martes para declarar el 28 de marzo como día de luto oficial tras la tragedia ocurrida el pasado domingo en el centro comercial Zímniaya Vishnia, situado en la ciudad rusa de Kémerovo, donde un incendió se cobró la vida de 64 personas, entre ellos 41 niños.



Putin visitó la ciudad para expresar sus condolencia a los familiares de las víctimas. Al mismo tiempo que señalaba "negliencia criminal" como causa del incendio.



"Lo que ha pasado aquí no son hostilidades, no es un estallido de metano en una mina, la gente vino a descansar. Niños. Hablamos de demografía y perdemos a tanta gente, ¿por qué? Por negligencia criminal, por descuido", afirmó el mandatario ruso, cita Russia Today.



"La primera sensación que tienes cuando hablan del número de fallecidos, de niños fallecidos… no solo dan ganas de llorar sino de llorar a gritos", confesó el Presidente.



Treinta y ocho personas continúan desaparecidas tras el incendio del centro comercial, entre ellos hay como mínimo 26 menores de edad. Las llamas también dejaron 69 personas heridas quienes fueron trasladadas el pasado domingo a urgencias, recoge este martes Sputnik.



En el centro comercial también había un pequeño zoológico para niños. El director del centro sostiene que cerca de 200 animales de 25 especies han muerto por inhalación del humo.



El Comité Investigador de Rusia abrió una causa penal tras el incendio. Los investigadores ya han empezado a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia.



Hasta el pasado domingo habían sido detenidos e interrogado cinco personas en el marco de la investigación del incendio, incluida la propietaria del centro y el director responsable de la seguridad antiincendios.



Datos preliminares apuntaban a que el foco del incendio estaba en la planta superior del centro comercial, donde se encontraban las salas de cine y espacios de diversión para niños.



De acuerdo con Sputnik, este incendio ha sido uno de los siete más letales del último siglo en Rusia, junto al ocurrido en el hotel Rossiya en Moscú (1977, 42 víctimas), la Dirección de Interior de Samara (1999, 57 víctimas), el albergue de la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú (2003, 44 víctimas), el hogar de ancianos en la región de Krasnodar (2007, 63 víctimas), el club Jromaya Lóshad (Caballo Cojo, Perm, 2009, 153 víctimas, el internado psiquiátrico en la región de Nóvgorod (2013, 37 víctimas).