Líderes latinoamericanos se solidarizan con Lula tras violento ataque a su caravana

Las autoridades confirmaron que hubo tres tiros de armas de fuego

Sao Paulo, marzo 28 - Líderes latinoamericanos han expresado su repudio al ataque perpetrado con armas de fuego contra los autobuses de la caravana del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le ratificaron su solidaridad y apoyo total en su gira por los estados sureños de Brasil.



“Como no les alcanza con la persecución política y judicial ni con la campaña de desprestigio permanente de los medios, ahora van por la violencia. ¡Fuerza, Lula!”, manifestó en su cuenta verificada de Twitter la exmandataria y actual senadora de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.



También en la red social, el ex jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa mostró su respaldo: “Nuestra solidaridad con el compañero Lula y su caravana por la paz, la alegría, la victoria, que acaba de ser atacada a balazos por aquellos que no nos pueden derrotar en las urnas”.



Ambos políticos hicieron referencia al caso judicial que Lula enfrenta por los presuntos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. De confirmarse su sentencia a 12 años de cárcel, Lula quedaría inhabilitado para formar parte de las elecciones presidenciales que se realizarán este año.



"Tales ataques no van a intimidar a demócratas y militantes políticos", afirmó en su sitio web la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, quien anunció que denunciarán tanto en su país como en instancias internacionales esta agresión.



“El fascismo es intolerable y será denunciado por todos nosotros, que creemos en la justicia social y en la política como instrumento de transformación de la realidad”, apostilló.



Por su parte, Lula sostuvo que ningún acto de amedrentamiento evitará que continúe sus recorridos en pro de su máximo objetivo: volver a la Presidencia de Brasil.



"Los poderosos pueden matar una, dos o tres rosas, pero jamás podrán detener la llegada de la primavera", dijo el exdignatario, quien culminará este miércoles la cuarta etapa de su Caravana Lula por Brasil.