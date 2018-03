Putin denuncia "negligencia criminal" en incendio que dejó 41 niños sin vida

Vladimir Putin Credito: Archivo

27-03-18.-El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció el martes en Kemerovo, Siberia, una "negligencia criminal" en el incendio en un centro comercial que dejó 64 muertos de los cuales 41 niños, reseña la agencia AFP.



"El primer sentimiento cuando hablamos de la cantidad de niños muertos no es el de llorar, es de gritar. Y cuando escucho lo que se dice aquí, francamente surgen otros sentimientos", dijo Putin en declaraciones retransmitidas por la televisión durante una visita a Kemerovo, la ciudad de Siberia Occidental donde se produjo el dramático incendio.

Putin se reunió con varios importantes responsables locales y nacionales, reunidos en Kemerovo.



"Hablamos de demografía y perdemos a tanta gente. ¿Debido a qué? Por negligencia criminal, por descuido", declaró Putin.



"Lo que ha pasado aquí no son hostilidades, no es un estallido de metano en una mina. La gente había venido a descansar. Había niños", agregó el presidente, según las declaraciones difundidas por el servicio de prensa del Kremlin.



Putin hizo esas declaraciones después hacer una ofrenda floral cerca del centro comercial y observar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia.