Lavrov: "Chantaje colosal" de EEUU tras expulsión de diplomáticos

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov

27 de marzo de 2018.- La veintena de países que han anunciado desde el lunes la expulsión de sus territorios de un centenar de diplomáticos rusos en total lo han hecho como “resultado de presiones colosales” ejercidas por Washington, considera el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.



“Cuando se pide a uno o dos (de nuestros) diplomáticos que quiten tal o cual país, susurrándonos excusas al oído, sabemos con seguridad que es el resultado de presiones colosales, de un chantaje colosal que constituye, por desgracia, la principal arma de Washington en el escenario internacional”, ha dicho este martes Lavrov.



El jefe de la Diplomacia rusa se hallaba en Taskent (capital de Tayikistán), donde ha ofrecido una rueda de prensa, en la que ha lamentado las “muy pocas naciones independientes” que “quedan en el mundo de hoy, en la Europa de hoy”.



16 países de la Unión Europea (UE), más Estados Unidos, Canadá, Albania, Ucrania, Noruega, Macedonia y Australia han anunciado desde la jornada de ayer la expulsión de un total de más de 100 diplomáticos rusos en represalia por un supuesto papel de Moscú en el envenenamiento en el Reino Unido del exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia.



Esta reacción al incidente anunciado por Londres a principios de marzo “refleja que las élites gobernantes no quieren hacer caso a la voz del pueblo”, ha estimado Lavrov antes de referirse a una encuesta hecha por el diario alemán Die Welt, en la que el 80 % de los entrevistados se opuso a nuevas sanciones a Rusia.



En todo caso, el canciller ruso ha advertido de que su país responderá, dado que “nadie desea tolerar tal canallada y nosotros no vamos a hacerlo”. Distintos responsables rusos, no contentos con rechazar las imputaciones, han expresado dudas de que Skripal, de quien no se han distribuido fotografías, fuera siquiera envenenado.



También ha anticipado una respuesta “severa” este martes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, en particular a la expulsión más numerosa de las anunciadas —Washington, con 60 diplomáticos y el cierre del consulado ruso de Seattle, en el noreste de Estados Unidos—.



Riabkov ha tachado las acusaciones lanzadas contra Moscú de “mentirosas”, pese a lo cual ha ofrecido a las autoridades estadounidenses un diálogo que estima “necesario” y ha expresado el deseo de que “tarde o temprano” se imponga el “sentido común” en la política de Washington respecto a Rusia.