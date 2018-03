14 países de la UE expulsan a diplomáticos rusos por el caso Skripal

Moscú, marzo 26 - Varios países europeos tomaron la decisión de expulsar a diplomáticos rusos por el caso Skripal.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que la UE podría tomar en breve nuevas medidas contra Rusia tras el envenenamiento del exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.



"No se excluyen medidas adicionales en los próximos días y semanas", dijo el funcionario.



Tusk resaltó que ya ascienden a 14 los países de la UE que planean expulsar a diplomáticos rusos.



Alemania



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania confirmó la expulsión de cuatro diplomáticos rusos por el caso del envenenamiento de Serguéi Skripal.



"Hoy expulsamos a cuatro diplomáticos rusos de Alemania, porque tras el envenenamiento en Salisbury, Rusia sigue sin cooperar para esclarecer el incidente", afirmó el ente alemán en su cuenta de la red social Twitter.



Según el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, esta decisión no fue tomada "de manera negligente".



Este 26 de marzo el diario Süddeutsche Zeitung informó que Berlín planeaba expulsar a cuatro diplomáticos rusos "por su pasado en los servicios de inteligencia" por el caso Skripal.



Francia



A su vez, las autoridades de Francia decidieron expulsar a cuatro diplomáticos rusos en relación con el caso Skripal, comunicó una fuente diplomática.



La fuente, citada por Reuters, indicó que los diplomáticos deberían abandonar el país en un plazo de una semana.



Polonia



Asimismo, Polonia expulsa del país a cuatro diplomáticos rusos por el caso Skripal, declaró el canciller polaco, Jacek Czaputowicz.



"Hoy Polonia ha decidido declarar personas non grata a cuatro diplomáticos rusos", dijo a periodistas.



Estonia



Estonia también decidió expulsar al agregado militar de Rusia como represalia por el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija en el Reino Unido, anunció el Ministerio de Exteriores del país báltico.



"Hoy al embajador de Rusia se le ha entregado una nota sobre la expulsión del país del agregado militar", declaró el jefe de la diplomacia estonia, Sven Mikser.



Se trata de una "acción coordinada de la Unión Europea", subrayó.



"Podemos decir que esta medida, incluso en el caso de una respuesta simétrica, es más dolorosa para Rusia que para nosotros", aseguró.



Al reunirse en Bruselas la semana pasada, los líderes de la UE emitieron una declaración conjunta en la que coincidieron con Londres en considerar "altamente probable" la responsabilidad de Rusia en el caso Skripal.



El Consejo Europeo acordó, además, llamar a consultar al embajador comunitario en Moscú, Markus Ederer.



También se adelantó que los países miembros estudiarían sus propias medidas a nivel nacional, como la expulsión o retirada de diplomáticos.



Ucrania



Por su parte, Ucrania expulsa a 13 diplomáticos rusos por el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal en el Reino Unido, declaró el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.



"En respuesta al cínico ataque químico en Salisbury, Ucrania, en un espíritu de solidaridad con nuestros socios británicos y aliados transatlánticos, y en coordinación con los países de la UE, decidió expulsar del territorio ucraniano a 13 diplomáticos rusos de los pocos que quedaban, y como es sabido, nuestras relaciones diplomáticas con Rusia están congeladas de facto", escribió Poroshenko en su cuenta de Facebook.



Letonia



El Ministerio de Exteriores letón notificó a la Embajada de Rusia que un diplomático ruso y un empleado de la compañía aérea Aeroflot deben abandonar el país por el caso Skripal, declaró el embajador ruso en Letonia, Evguéni Lukiánov.



"Nos notificaron que un diplomático y un empleado de Aeroflot deben abandonar el país", dijo Lukiánov sin revelar los nombres para que esas personas puedan salir del país con tranquilidad.



La República Checa



Además, la República Checa decidió expulsar a tres diplomáticos rusos por el caso Skripal.



"La República Checa expulsará a tres empleados de la embajada de la Federación Rusa", comunicó el primer ministro checo Andrej Babis.



Lituania



Lituania expulsa a tres diplomáticos rusos en relación con el envenenamiento del ex agente doble Serguéi Skripal y su hija, informó el ministro de Exteriores del país, Linas Linkevicius.



"En solidaridad con el Reino Unido en el 'ataque de Salisbury' Lituania decidió expulsar a tres empleados de inteligencia que operaban bajo la cobertura diplomática, incluir a 21 personas a las sanciones por la Ley Magnitski y prohibir a 23 personas la entrada en Lituania", declaró.



Italia



La Cancillería de Italia informó sobre la expulsión de dos diplomáticos rusos.



El 22 de marzo los líderes europeos apoyaron la evaluación de Londres sobre la "altamente probable" responsabilidad de Rusia por el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal en el Reino Unido.



Al día siguiente, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que los países de la UE empezarán a adoptar medidas adicionales al respecto el lunes, 26 de marzo.



Serguéi Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia fueron hallados inconscientes el 4 de marzo cerca de un centro comercial en la ciudad de Salisbury.



Ambos continúan en estado crítico y reciben tratamiento por intoxicación con una sustancia de acción neuroparalizante que, según los británicos, tiene procedencia rusa.



A mediados de este mes, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, responsabilizó a Moscú de lo que calificó como un intento de asesinato en Salisbury y anunció la expulsión de 23 diplomáticos rusos y la cancelación de todos los contactos de alto nivel entre ambos países como represalia.



Moscú, que rechazó todas las acusaciones por infundadas, exigió en respuesta la salida de 23 empleados de la Embajada británica, además de anunciar el cierre del consulado británico en San Petersburgo y de la oficina del British Council en Moscú.



Este 26 de marzo el primer ministro checo, Andrej Babis, declaró que Praga expulsará del país a "agentes no declarados" de Rusia.



Además, el embajador de Rusia en Varsovia, Serguéi Andréev, comunicó que el Ministerio de Exteriores polaco le informará pronto sobre la expulsión de varios diplomáticos rusos.

