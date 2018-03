Chile y Bolivia reanudan contencioso en La Haya con alta tensión

La Haya, marzo 26 - Sin tregua en medio de la Semana Santa, Chile y Bolivia reanudan este lunes el contencioso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con dos jornadas que cerrarán las intervenciones de los dos países.



El tema en discusión es la la demanda de Bolivia, que exige a la CIJ obligar a Chile a negociar un salida soberana al mar, un tema que se ventila desde 2013 y cuyo final se espera sea a finales del año en curso.



Las tensiones son perceptibles en el ambiente fuera del Palacio de la Paz, la sede de las vistas de la CIJ, a lo que se añade el regreso del presidente Evo Morales y el cruce de opiniones con el canciller chileno, Roberto Ampuero.



Este lunes toca a la nación del altiplano su réplica a los alegatos chilenos de jueves y viernes. Luego vendrá un día de descanso el martes para concluir el miércoles con la contrarréplica de la delegación del país austral.



En sus últimas exposiciones, el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, remarcó que su país 'seguirá el camino de la diplomacia, pero no lo hará con una obligación jurídica'.



Al mismo tiempo, la abogada Mónica Pinto, especialista argentina contratada, subrayó que 'Chile nunca aceptó la obligación jurídica de negociar una salida al mar y nunca ha quebrantado una resolución de este tipo'.



Los acuerdos de la Organización de Estados Americanos (OEA) no establecen una obligación y confirma que se trata solamente de aspiraciones políticas, puntualizó Pinto.



Bolivia demandó a Chile en 2013 ante la La Haya, en busca de que los jueces obliguen a su vecino a negociar y concederle un acceso soberano al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del Siglo XIX.



Chile se afinca en el Tratado de 1904, que fijó a perpetuidad las fronteras entre ambos países después de la sangrienta Guerra del Pacífico (1879-1883). La conflagración hizo perder a Bolivia su acceso al mar, además de miles de kilómetros de territorio.



El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, insistió que los alegatos de su país sirvieron para 'desarticular por completo los planteamientos de Bolivia'.



En sentido opuesto, el gobernante boliviano, Evo Morales, comentó que no quiere vaticinar un veredicto sobre el litigio, pero subrayó que es evidente que Chile se siente derrotado.



'Anclada en su sendero de contradicciones, la defensa de Chile naufraga sin rumbo en su afán de negar la historia', puntualizó Morales en Twitter.



El ex jefe de la diplomacia chilena Heraldo Muñoz, declaró a medios locales que su país ofrece condiciones muy favorables a través de sus puertos para que Bolivia pueda realizar su comercio sin dificultades.



Al final de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia perdió 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa, hasta entonces su salida al mar.

