Una exmodelo de ‘Playboy’ sobre su relación con Trump: “Intentó pagarme pero le dije ‘Yo no soy así’”

Karen Mc Dougal rompió acuerdo de confidencialidad en el que prometía no decir, haberse acostado con Trump Credito: Web

Marzo 24 de 2018.- A los dos días de romper en los tribunales un acuerdo para mantenerla silenciada, la exmodelo de PlayboyKaren McDougal reveló el jueves los detalles de su supuesta aventura sentimental con Donald Trump. En su primera entrevista televisiva, en hora de máxima audiencia y ante Anderson Cooper, el presentador estrella de la cadena CNN, McDougal aseguró que tuvo una relación de 10 meses con Trump, que se inició en junio de 2006 cuando el magnate inmobiliario llevaba más de un año casado con Melania Trump y a los tres meses de que naciera Barron, el hijo de ambos.

La exmodelo dijo que ella y Trump mantuvieron relaciones sexuales "muchas docenas de veces" y pidió disculpas a la actual primera dama de Estados Unidos. Tras su primera noche de sexo, sostiene, Trump le ofreció dinero pero ella lo rechazó. "Después de haber estado íntimamente, intentó pagarme. No supe cómo tomarme eso. Pero le miré y le dije ‘Yo no soy así. No soy ese tipo de chica’. Y él dijo ‘Oh’ y ‘Eres realmente especial’, a lo que yo dije algo como ‘Gracias’", explicó McDougal en la entrevista.

Las declaraciones tienen un carácter explosivo. La presidencia de Trump está envuelta cada vez más por culebrones sentimentales, que cuestionan la fidelidad matrimonial del republicano y exhiben las maniobras legales de su equipo para tratar de silenciar a mujeres que dicen haberse acostado con él. McDougal ha seguido los pasos de Stormy Daniels, una actriz porno que asegura haber mantenido una relación sexual con Trump en fechas parecidas de 2006 y que ha interpuesto una demanda para romper el acuerdo de confidencialidad que le impide contar el presunto affair.

El entorno de Trump ha negado las aventuras extramatrimoniales con McDougal o Daniels. En los meses previos a las elecciones presidenciales de 2016, ambas mujeres recibieron ofertas para que no detallaran sus supuestas relaciones con el entonces candidato republicano a la Casa Blanca.

McDougal vendió por 150.000 dólares los derechos de su historia a American Media Inc, la compañía que edita el periódico de cotilleos The National Enquirer. Pero el objetivo verdadero era comprar la exclusiva para nunca publicarla y que así la exmodelo no pudiera hablar. El presidente ejecutivo de AMI, David Pecker, es amigo de Trump. La demanda de McDougal busca romper el acuerdo, que asegura firmó bajo presión e información engañosa.

En el caso de Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, firmó un pacto de confidencialidad con el abogado personal de Trump, Michael Cohen, que le pagó 130.000 dólares a cambio de su silencio. La actriz porno trata de anular legalmente el pacto con el argumento de que Trump no lo firmó.

En la entrevista en CNN, McDougal reconoció que las maniobras de Clifford, que ha desfilado en las últimas semanas por programas de televisión, le ayudaron a "sacarse un poco de miedo", pero esgrime que probablemente hubiese decidido denunciar igualmente su acuerdo de venta de derechos a la empresa periodística porque estaba descubriendo irregularidades en ese pacto.

Ese fue, sin embargo, el inicio de 10 meses, siempre según la exmodelo, de relación sexual, en que nunca utilizaron protección. Quedaban en las propiedades de Trump, incluida una visita a su rascacielos en Nueva York, donde vivía con Melania y Barron. "Siempre me dijo que me quería", aseguró McDougal. Reconoció que en ese momento creía ser la única persona que estaba viendo Trump, al margen de Melania, pero ahora lo cuestiona dado que casi al mismo tiempo es cuando Daniels dice que también quedaba con el magnate.La exmodelo de Playboy explicó que conoció a Trump en junio de 2006 durante un episodio del programa de televisión The Apprentice, del cual era el presentador, que se celebró en la Mansión Playboy. Hubo química entre ambos y poco después tuvieron su primera cita el día del cumpleaños del multimillonario neoyorquino. Quedaron en un hotel en Los Ángeles, cenaron en una habitación y esa misma noche se acostaron. Tras mantener sexo, McDougal afirma que fue entonces cuando Trump trató de ofrecerle dinero en efectivo, lo que ella consideró "terrible" y la hizo llorar horas después.

Pero en abril de 2007, McDougal decidió que era el momento de terminar la relación porque la estaba "rompiendo" a ella. Mientras se acostaba con Trump, coincidió con él, su esposa Melania y su hija Ivanka en un evento. Posaron juntos para una fotografía y asegura que trató de mantenerse lo más alejada posible de la actual primera dama. "Que puedo decir más allá de que lo siento", dijo, preguntada por Melania, en la entrevista. "No querría que me lo hicieron a mí".