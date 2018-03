Marcha renovará llamados a fortalecer control sobre armas en EEUU

Marcha contra las armas en EEUU

24 de marzo de 2018.- Nuevos llamados a fortalecer el control sobre las armas de fuego en Estados Unidos emergerán hoy durante la Marcha por Nuestras Vidas en esta capital y centenares de ciudades norteamericanas y de otros países.



La iniciativa, que comenzará aquí al mediodía cerca del Capitolio, tiene como organizador al movimiento Nunca Más, surgido por la voluntad de sobrevivientes del letal tiroteo del último 14 de febrero en la escuela Marjory Stoneman Douglas, de la ciudad de Parkland, Florida.



Ese día, el exalumno Nikolas Cruz, de 19 años de edad, mató a 17 personas e hirió a la misma cantidad con un fusil AR-15 que adquirió de manera legal.



Un grupo a favor del control de armas, Everytown for Gun Safe, también ayuda a los estudiantes a planificar y coordinar el evento, que tiene entre sus demandas restringir la venta de grandes cantidades de municiones.



Según la web oficial de la marcha, para cuya realización aportaron recursos monetarios reconocidas celebridades como George Clooney y Steven Spielberg, se pretende también la creación de una ley que prohíba las armas de asalto utilizadas en los tiroteos masivos.



Asimismo, agrega, se busca fortalecer el sistema de verificación de antecedentes para los compradores de dichos artefactos, incluidos quienes las obtienen en línea o en exhibiciones.



La víspera, estudiantes de la Marjory Stoneman Douglas se reunieron en Washington D.C con congresistas, a quienes demandaron muchas más acciones contra la armas.



'Estados Unidos, somos tu futuro. ¿Por qué no nos protegerás?', preguntó el alumno Demitri Hoth durante una conferencia de prensa en el Capitolio junto a decenas de colegas.



A su juicio, los políticos todavía tienen 'tiempo de hacer lo correcto', e insistió en que 'los estudiantes hemos sido víctimas de la evidente inacción de nuestro gobierno, pero nunca más'.



Otros educandos también asistieron a una vigilia en la Catedral Nacional y a un concierto encabezado por la banda de rock Fall Out Boy, según reportes de prensa.



'Este es un momento para la acción. Necesitamos el apoyo de los jóvenes de Parkland y de los niños de todo el país', señaló en un comunicado Pete Wentz, bajista de esa agrupación.



'Los respaldamos y debemos exigirles a nuestros legisladores que hagan más para acabar con esta crisis de violencia de armas', agregó el músico.



Algunos legisladores demócratas a favor de la postura del movimiento Nunca Más asistieron a la conferencia de prensa y argumentaron que la presión de los estudiantes ha hecho una diferencia.



Específicamente, se refirieron a una propuesta incluida en el plan de gastos para el funcionamiento del Gobierno hasta septiembre próximo que incentivará a las autoridades estatales y federales a reportar más datos al sistema de verificación de antecedentes para los compradores de armas.