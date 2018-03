Pueblo argentino conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Organizaciones sociales denuncian que hay un retroceso en derechos humanos durante el Gobierno de Macri Credito: Telesur

24 de marzo de 2018.- Argentina conmemora este sábado el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con una manifestación en homenaje a los 30.000 desaparecidos y víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), así como a los del actual Gobierno de Mauricio Macri.



La marcha atravesará las avenidas de Mayo y 9 de Julio, en Buenos Aires, al tiempo que se espera que se lea un documento de los organismos de derechos humanos.



Entre las iniciativas planteadas para la manifestación de este año, está la convocatoria de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo a pintar en las calles, veredas y plazas los pañuelos blancos, símbolo que identifica a la agrupación.



Desde 2002 se conmemoran todos los 24 de marzo en honor a los desaparecidos y víctimas del genocidio ocurrido durante la dictadura que se instaló en ese país entre 1976 y 1983.



Sin embargo, los movimientos sociales han denunciado que, al cumplirse 42 años del último golpe militar, ahora viven un retroceso en derechos humanos por parte del presidente y demás autoridades del Estado.



Argentina presenció varios hechos que atentaron contra las garantías constitucionales en 2017, como la desaparición forzada y posterior muerte del activista Santiago Maldonado y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.



Miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en ambos casos, pero los respectivos procesos judiciales fueron demorados o no han dado con todos los responsables.



Santiago Maldonado



El joven artesano desapareció el 1º de agosto de 2017 tras una represión de la Gendarmería Nacional contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cuchamen, en la provincia de Chubut (sur).



Maldonado, de 28 años de edad, acompañaba el reclamo que hacían los indígenas cuando llegaron las fuerzas de seguridad. Fue visto por última vez mientras huía de la persecución de los gendarmes.



A 78 días de su desaparición, buzos de la Prefectura Naval hallaron su cuerpo el 17 de octubre en el río Chubut. Según organizaciones sociales, el cuerpo habría sido plantado en el lugar.



Las pericias realizadas por la Justicia indicaron que Maldonado murió ahogado, pero aún no han precisado en qué circunstancias ocurrió el deceso. A ocho meses de su muerte no se ha emitido una sentencia final.



Rafael Nahuel



Durante un operativo de desalojo desplegado por la Gendarmería en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, departamento Bariloche (centro), el activista Rafael Nahuel fue asesinado.



En medio de la represión, Nahuel, de 21 años de edad, estaba agachado cuando recibió el impacto que comprometió órganos vitales y acabó con su vida.



La autopsia reveló que la bala era de nueve milímetros, parecida a la usada por las fuerzas especiales Albatros, al mando de la Prefectura Naval Argentina.



Pese a que funcionarios del Gobierno afirmaron que el joven poseía un arma de fuego, un informe del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB) aseguró que Nahuel no tenía restos de pólvora en su cuerpo.