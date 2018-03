Por solicitud de Fedecámaras la OIT abre inusual investigación sobre derechos laborales en Venezuela

Ginebra, marzo 23 - La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el miércoles una comisión que investigará las denuncias que apuntan a que Venezuela supuestamente no está respetando las normas laborales, incluida la libertad de asociación y el derecho a organización de los trabajadores, dijo un portavoz del organismo.



La decisión del Consejo de Administración de la OIT es inusual y se produce tras la cancelación en enero de una misión de alto nivel del organismo porque el Gobierno venezolano no confirmó que los funcionarios de la OIT podrían reunirse con las personas que quería.



La denuncia fue presentada por el principal grupo empresarial de Venezuela, Fedecámaras, que está envuelto en un prolongado conflicto con el gobierno.



“Establecieron una comisión de investigación (...) fue adoptada por consenso”, dijo el portavoz de la OIT, Hans von Rohland.



El Consejo de Administración de la OIT está compuesto por 28 autoridades, 14 representantes de los empleadores y 14 de los trabajadores.



La última investigación de la OIT de este tipo se inició en Zimbabue en 2008 y solo ha habido 12 en los últimos 60 años, entre ellas en Myanmar por los trabajos forzados bajo el gobierno militar, dijo Von Rohland.



No está claro qué cooperación podría tener la comisión investigadora de parte del Gobierno venezolano.

