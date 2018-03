EEUU: Dimite el abogado personal del presidente Donald Trump

John Dowd

Washington, marzo 22 - El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, John Dowd renunció este jueves luego de solicitar poner fin a la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en la elecciones presidenciales de 2016.



Según el diario The Washington Post, Dowd expresó en un correo que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con el mandatario porque había perdido la confianza en él. Además, Dowd ya no está de acuerdo con las estrategias de investigación de Trump.

Dowd había solicitado que finalizara la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en los comicios de 2016. Foto:EFE



Por su parte, el portavoz del equipo legal del presidente, Jay Sekulow, indicó que "John ha sido un miembro valioso de nuestro equipo" y sostuvo que las operaciones con la oficina del fiscal especial, Robert Muller, continuarán.



Ante la salida de Dowd no se ha confirmado quien ocupará su lugar, pero se conoció que el mandatario contactó al jurista Joseph di Genova para unirse a su equipo legal.



El fin de semana pasado, Dowd había declarado al diario digital The Daily Beast que esperaba que el vicefiscal general, Rod Rosenstein, siguiera el "brillante" ejemplo de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Buro Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y del fiscal general, Jeff Sessions, de poner fin a la investigación de la supuesta conspiración con Rusia.



Mullerh a presentado acusaciones contra 13 ciudadanos rusos y tres compañías rusas por supuestamente interferir en las elecciones de 2016.



También acusó a cuatro personas relacionadas directamente con Trump, entre ellos su jefe de campaña, Paul Manafort; su consultor político, Rick Gates; y dos exasesores, Michael Flynn y George Papadopoulos.