Mark Zuckerberg reconoce “errores y abuso de confianza” en Facebook

El fundador y principal accionista de Facebook, Mark Zuckerberg Credito: Archivo

22-03-18.-El máximo responsable de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, anunció este miércoles 21 de marzo que la firma investigará a “todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información” antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones, y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar “abusos“.



Zuckerberg se pronunció así en un texto colocado en su perfil de la plataforma tras la polémica filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora británica Cambridge Analytica, vinculada con la campaña electoral de 2016 del actual presidente de EEUU, Donald Trump.



“Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos, y si no podemos, entonces no merecemos estar a tu servicio. He estado trabajando para entender exactamente qué ha pasado y cómo asegurar que no ocurre de nuevo”, escribió el cofundador de la firma californiana al comienzo de su carta.



Zuckerberg señaló que Facebook tomó “hace años” medidas para evitar una filtración de esta magnitud pero reconoció que se han cometido “errores” y un “abuso de confianza” entre las partes implicadas en la brecha y entre la red social y sus usuarios.



En este sentido, desgranó que en 2014 Facebook hizo cambios para “evitar aplicaciones (apps) abusivas” como la que creó en 2013 el investigador Aleksandr Kogan, que fue instalada por unas 300.000 personas pero obtuvo datos de “decenas de millones de sus amigos” gracias a la “manera en que la plataforma funcionaba” entonces.



Según esas imposiciones, invenciones como la de Kogan “no podrían pedir información sobre los amigos de una persona a menos que esos amigos hubieran autorizado también la app” y, además, los desarrolladores quedaban sujetos a la aprobación de la compañía para solicitar cualquier “dato sensible”.



“Investigaremos todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de que cambiáramos la plataforma para reducir dramáticamente el acceso a los datos en 2014, y auditaremos completamente a cualquier app con actividad sospechosa“, explicó.



Si un desarrollador se niega a pasar por una “profunda” auditoría será vetado, y la misma suerte correrá cualquier otro si Facebook concluye que ha “abusado” de información personal, en cuyo caso la firma informará a los afectados, incluyendo a los usuarios cuyos datos utilizó Kogan.



Asimismo, Zuckerberg anunció que ampliará las restricciones de acceso a datos de los desarrolladores: si un usuario no ha utilizado la app en tres meses, se les retirará esa disponibilidad, mientras que a la hora de registrarse en una nueva, solo será necesario compartir el nombre, la foto de perfil y el correo electrónico.



“Requeriremos a los desarrolladores no solo recibir nuestra aprobación, sino firmar un contrato para pedir a cualquiera acceso a sus ‘posts‘ (publicaciones) u otros datos privados“, agregó el CEO, que anticipó más medidas en los próximos días.



Por otra parte, Facebook instalará en el próximo mes una herramienta en la parte superior del “News Feed“, donde aparecen las noticias, para que los usuarios puedan revisar más fácilmente su configuración de privacidad y revocar los permisos de acceso de las apps que utilizan.



Respecto a la filtración, que es objeto de investigación por parte de las autoridades europeas, británicas y estadounidenses, Zuckerberg explicó que en 2015 tuvo conocimiento de que Kogan había compartido los datos con Cambridge Analytica sin consentimiento, lo que iba en contra de su política.



Ambas partes le “certificaron” que habían eliminado esos datos que habían obtenido “inapropiadamente”, pero tras las revelaciones de The Guardian, The New York Times y Channel 4 de que la consultora “podría no haberlos borrado”, está trabajando con una firma externa y los reguladores para conocer los hechos.



“Yo comencé Facebook y al final del día soy responsable de lo que pasa en la plataforma. Voy en serio en cuanto a hacer lo necesario para proteger a nuestra comunidad“, declaró Zuckerberg, quien admitió que “arreglar estos problemas” llevará más tiempo del que le gustaría.