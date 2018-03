Ex embajador de Perú en Venezuela: Renuncia de Kuczynski está desencadenada por sus mentiras

Luis Raygada Credito: Noticiaaldia.com

22 marzo 2018 - Ex embajador de Perú en Venezuela Luis Raygada a través de una videollamadada dio a conocer la situación que viven los peruanos tras la renuncia de Kuczynski.



Asimismo, indicó que el ex presidente ha estado mintiendo al país por vinculaciones de negocios y ahora han salido a la luz.



Ante este escándalo de corrupción y crisis política renunció el ex presidente, afirmó que es algo que está desencadenado tras un primer mandatario que había estado mintiendo y que el país ya no estaba de acuerdo con su gobierno.



Por otra parte, indicó: “El que tomará el mando la presidencia el vicepresidente debería ser Vizcarra. Es la persona que debería asumir el cargo una vez que el congreso acepte la renuncia, lo cual actualmente tampoco está garantizado”.



Finalmente afirmó que el pueblo peruano está comenzando a despertar a la realidad.