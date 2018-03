Renunció el presidente de PetroPerú

Lima, marzo 22 - El presidente de la empresa Directorio de Petróleos del Perú (Petroperú) renunció este miércoles “por razones estrictamente personales”, sin embargo destacaron que no tienen relación con la crisis política que vive el Gobierno.



Luego de un año en la presidencia ante la Junta General de Accionistas, Luis García Rosell oficializó su renuncia este miércoles, que según fuentes cercanas al expresidente de Petroperú no responden a la situación que se vive en el país suramericano, “sino a motivos que aún no están esclarecidos”.

