Perú: Crece la presión para destituir a Kuczynski tras denuncia de intento de compra de votos

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski Credito: Archivo

21 de Marzo.- En una especie de "déjà vu", el Congreso peruano dominado por la oposición decide este jueves si destituye al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en medio de denuncias de intentos de "compra" de votos para favorecer al mandatario y llamados para que renuncie.



Por segunda vez en tres meses, Kuczynski corre el riesgo de ser cesado por "incapacidad moral" y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por el caso Odebrecht, compañía brasileña que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para adjudicarse contratos de obras públicas.



Legisladores del principal partido opositor de Perú, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del indultado expresidente Alberto Fujimori, denunciaron el martes que el gobierno compró votos para evitar que el Congreso destituyera en diciembre a Kuczynski, y difundió un video que demostraría esa supuesta maniobra ilegal.



En el video aparece el legislador Kenji Fujimori, hermano de Keiko, intentando convencer a un colega de apoyar a Kuczynski a cambio de obras públicas para su distrito. En diciembre, el sorpresivo apoyo de Kenji y otros fujimoristas permitió que el mandatario sobreviviera a la moción de destitución.



"El gobierno no compra congresistas", respondió la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, en una rueda de prensa en la que se evocó que comprar votos de legisladores era algo que se daba bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).



Kuczynski no ha comentado los videos.



Tras la difusión del video, algunos legisladores indecisos anunciaron su apoyo a la destitución, y otros llamaron al presidente a renunciar.



"Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso y afecta gravemente nuestra democracia. Ante esto apelo a la dignidad del Presidente de la República y le pido que renuncie", escribió en Twitter el legislador oficialista Salvador Heresi.



- Incertidumbre -



Los medios peruanos afirman este miércoles que 100 legisladores ahora apoyan la destitución, para la que se requieren 87 votos.



Si el Congreso aprueba la vacancia, o si el mandatario renuncia, corresponde que asuma el poder el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, para que complete el actual periodo de gobierno, que culmina en julio de 2021.



La incertidumbre política, en tanto, muestra signos de estar afectando a la economía peruana.



Kuczynski, un empresario y banquero de 79 años con experiencia y amigos en Wall Street, ha afirmado que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña.



"Yo no creo que va a pasar (la destitución), pero sería un golpe de Estado", afirmó el presidente en una entrevista publicada el domingo.