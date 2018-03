EEUU: Activistas sociales fueron arrestados por pedir ayuda para Puerto Rico

Washington, marzo 21 - A medio año del huracán María que azotó la isla de Puerto Rico, este martes un grupo activistas sociales pertenecientes a la organización Power4PuertoRico fueron arrestados mientras realizaban una manifestación en el senado de EE.UU..



Los manifestantes coreaban consignas en reclamo a la indiferencia y falta de atención por parte del Gobierno estadounidense a la emergencia que sigue viviendo la isla del Caribe tras el paso del huracán el pasado mes de septiembre.



“Llevamos seis meses esperando que la Agencia de Gestión de Emergencia estadounidense (FEMA, por sus siglas en inglés) haga bien su trabajo”, señaló Julio López, portavoz del grupo Puerto Rico Diáspora, miembro de la citada coalición.





A este respecto, los indignados también gritaban lemas como “FEMA, escucha, estamos en la lucha” y “Puerto Rico no se vende”. La Policía estadounidense, no obstante, intervino la protesta y capturó a decenas de manifestantes, según informan medios locales.



Autoridades de la isla calculan los daños causados por María en 100.000 mil millones de dólares.



El huracán María, que golpeó Puerto Rico, causó daños y destrucción en más de 1600 casas. Las cifras oficiales indican que más de 500 personas permanecen en refugios en toda la isla, pero la verdad, es que, esa cantidad no incluye al gran volumen de residentes desplazados.



Si bien el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alega haber acompañado al pueblo puertorriqueño tras el desastre natural, la alcaldesa de San Juan, capital de Puerto Rico, tacha tales afirmaciones de “pura hipocresía”.

