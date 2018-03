Gobernante de facto de Arabia Saudita inició gira de tres semanas por EEUU

Washington, marzo 21 - El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, llegó a Washington este lunes para encontrarse durante un plazo de tres semanas con las personas más poderosas de EE.UU., entre ellas el presidente Donald Trump, el multimillonario Bill Gates y líderes empresariales de compañías como Apple, Facebook y Google.



La gira, que se realiza en el marco del aniversario de alianza entre Riad y Washington, se dedica a la promoción del proyecto Visión 2030, que apunta a convertir un país dependiente principalmente del petróleo en un Estado moderno que apuesta por la alta tecnología.



No obstante, el experto Igor Ogoródnev opina en un artículo para RT que las expectativas de EE.UU. respecto al príncipe heredero saudí son demasiado altas. A pesar de que Mohamed ben Salmán se presenta como modernizador, su objetivo es concentrar la burocracia en manos de la familia real, según Ogoródnev.



El sistema de "nepotismo, tribalismo y amiguismo" sobre el que se asientan los "bloques de construcción" del reino saudita no le permitirán al gobernante actuar bajo los principios democráticos occidentales. Así que "el gobernante hereditario" nunca se convertirá en un "aliado verdadero" de EE.UU., sostiene el experto, subrayando que "EE.UU. es ingenuo si piensa que Riad comparte sus valores".



Contrarrestar a Irán



Los objetivos de EE.UU. en Oriente Medio vinculados con su deseo de contrarrestar a Irán hacen que Arabia Saudita pueda conducir su política exterior "sin obstáculos" ni duras críticas por parte de Washington, como demuestra la relación de Riad con Yemen.



En este caso, señala Ogoródnev, sería mejor si EE.UU. "acepta el país como es", le vende armas y a la vez lo critica sin temor en materia de terrorismo, corrupción o interferencia en asuntos internos de otros países. Ello permitiría "evitar una obsequiosidad enfermiza" con un líder político mientras se demoniza a otros cuyos crímenes contra las poblaciones son mucho menos graves.



A modo de conclusión, el experto señala que para EE.UU. sería conveniente admitir que no tiene "socios verdaderos" en los países de mayoría musulmana, en vez de seguir engañándose al creer que si complace al líder de Arabia Saudita controlará toda la región.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 322 veces.