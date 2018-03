Bajo asedio extremista, caravana Lula por Brasil prosigue su marcha

Lula da Silva recorre Brasil

Brasilia, marzo 21 - Ahora bajo el denunciado asedio de milicias armadas por la extrema derecha en el estado de Río Grande do Sul, la caravana Lula por Brasil continuará hoy su cuarta etapa en la tricentenaria municipalidad de Sao Borja.



El programa de este miércoles estará centrado en la visita del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) a lugares de recordación de los exgobernantes brasileños Getulio Vargas y Joao Goulart 'Jango' y del líder nacionalista y quien fuera gobernador de esa entidad federativa Leonel Brizola.



En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que con el programa de hoy quería rendir homenaje a Vargas, Jango y Brizola y a todas las conquistas laborales conseguidas a partir de la década de 1940 y que en la actualidad son destruidas por el gobierno golpista de Michel Temer.



La víspera, en conferencia de prensa, la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, denunció la actuación violenta de milicias profesionales que actúan en la región Sur del país.



'La caravana pacífica y democrática del expresidente Lula está siendo amenazada y agredida por milicias armadas por la extrema derecha aquí en Río Grande do Sul, con características fascistas', manifestó la dirigente partidista y agregó que éstas utilizan la violencia física contra los manifestantes que están con el exdignatario.



Afirmó que la situación es grave y reclamó de las autoridades brasileñas providencias en el sentido de resguardar la seguridad y la integridad de Lula y de la exmandataria Dilma Rousseff.



Son pocas personas, pero sabemos que entre ellas hay inclusive profesionales del área de seguridad para instigar y agredir a la militancia que acompaña la caravana, recalcó.



En ese sentido, el máximo dirigente petista en ese estado, el diputado federal Pepe Vargas (PT-RS), dijo tener reunido material que comprueba la acción organizada de los que están intentando intimidar la caravana.



No es normal que un grupo beligerante con prácticas fascistas quiera impedir que otro grupo se manifieste, sostuvo Vargas y añadió que 'si ellos quieren manifestarse, que lo hagan en otros sitios donde no estamos nosotros'.



Por su parte, el coordinador general del proyecto Lula por Brasil, Marcio Macedo, aseguró que éste proseguirá el cronograma previsto, en respeto al pueblo de Río Grande do Sul, del Sur del país y de todo Brasil; mas queremos que las autoridades competentes actúen para desarmar esas milicias, insistió.



La cuarta etapa del proyecto Lula por Brasil, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo 28 de marzo, recorrerá tres estados del sur brasileño: Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.