Holanda: Se desarrolla el segundo día de fase oral de demanda marítima de Bolivia en La Haya

La Haya, marzo 20 - La Haya es sede este martes del segundo día de las audiencias orales de la demanda boliviana contra Chile para que este negocie de buena fe el pedido de una salida soberana al mar.



La fase oral de la querella interpuesta por Bolivia en 2013 comenzó la víspera con la intervención del agente de esa nación, Eduardo Rodríguez.



Bolivia viene a este tribunal con el espíritu de reconciliar esta disputa y llegar a un acuerdo, afirmó Rodríguez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



El abogado boliviano señaló que su país le pide a la CIJ que intervenga para que Chile regrese a la mesa de negociaciones para poner fin a la falta de acceso al mar.



Los dos países, unidos por la cultura e historia, podrán subsanar todas las heridas y tener una mejor relación, afirmó el diplomático, quien llamó a no desestimar la importancia del caso.



El expresidente (2005-2006) reiteró que, a más de un siglo de la invasión chilena de 1879, los efectos de la falta de litoral son sentidos por la nación del altiplano.



Desde La Paz, los ciudadanos siguieron en vivo las audiencias a través de pantallas gigantes colocadas en algunas plazas importantes del país.



Acorde con el cronograma de exposiciones, mañana 21 las delegaciones harán un receso para retomar los días 22 y 23 la exposición de argumentos, pero por la parte chilena.



La segunda ronda arrancará el 26 de marzo, el 27 se establece un nuevo receso para que finalmente la nación demanda cierre la etapa de alegatos orales el 28 de marzo.



Los alegatos orales forman parte de un proceso con casi cinco años radicado en la CIJ y responden a una exigencia boliviana de obligar al país austral a una negociación que le permita un acceso soberano al mar.



Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), un conflicto desatado por problemas relacionados con la economía y de territorios. Perú estuvo involucrado como aliado de los bolivianos.



La Paz apela al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y cita una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos entre 1920 y 2010 para negociar ese pedido.



Chile, a su vez, tras invadir en 1879 el entonces puerto boliviano de Antofagasta y ocupar con sus tropas 120 mil kilómetros cuadrados de territorios sobre una línea costera de 400 kilómetros, afirma, basado en el Tratado de 1904, que no hay nada pendiente sobre el tema.



El juicio en la CIJ no roza el Tratado de Paz y Límites que firmaron ambos países y que dejó mediterránea a Bolivia.



El objeto de la disputa 'se concreta en la existencia de la obligación de negociar; el incumplimiento de la obligación (de negociar) por Chile y el deber de Chile de cumplir la mencionada obligación', según señala el argumento boliviano.

