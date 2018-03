Perú reitera que Maduro no puede acudir a Cumbre de las Américas

La canciller peruana Cayetana Aljovín Credito: Web

19-03-18.-Perú reiteró el lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede participar en la Cumbre de las Américas del 13 y 14 abril en Lima y advirtió que tampoco puede ingresar a su territorio, salvo como "turista", reseña la agencia AFP.



"El Perú es el país anfitrión y es quien decide a quién invita y a quién no. El Perú le retiró en febrero el permiso al señor Maduro, por tanto no va ingresar a la Cumbre de las Américas", dijo la canciller peruana Cayetana Aljovín a la radio local RPP.



Aljovín manifestó que el gobierno peruano tiene facultades y medios para impedir su ingreso al país y para que esta decisión soberana sea respetada.



"Tampoco podría ingresar al país porque los presidentes no ingresan sin invitación, salvo que vengan como un turista", indicó la jefa de la diplomacia peruana.



Aljovín confirmó que recibió cartas de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega, para reconsiderar la decisión, lo que fue descartado.



"Son cartas que nacen de un consenso que se dio en la Cumbre del ALBA (en Caracas), donde los países solicitan al Perú repensar su decisión", explicó.



Sin embargo, insistió que excluir a Maduro de la Cumbre es una "decisión tomada basada en un instrumento jurídico y nos mantenemos en la misma" postura.



El 5 de marzo, el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) cerró filas alrededor de Maduro y exigió su presencia en la Cumbre de las Américas.



El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski excluyó en febrero a Maduro de la Cumbre, tras la convocatoria a elecciones anticipadas en Venezuela sin garantías para la oposición.



Kuczynski es uno de los abanderados del llamado Grupo de Lima, creado por 14 países de la región ante la dificultad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).



Evo Morales abogó la semana pasada por la asistencia de Maduro "como sea" a la Cumbre.