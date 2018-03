Canciller británico: Negativa rusa de ataque en Inglaterra es "cada vez más absurda"

El canciller británico, Boris Johnson Credito: Reuters

19-03-18.-El ministro de Relaciones Exteriores británico dijo el lunes que las negativas rusas de responsabilidad en el ataque con un agente neurotóxico a un exdoble agente ruso en Inglaterra eran “cada vez más absurdas”.



Boris Johnson, quien informó a sus pares de la Unión Europea el lunes en Bruselas, también recibió un renovado apoyo del bloque, aunque los diplomáticos aclararon que no había perspectivas inmediatas de nuevas sanciones económicas a Rusia.



“La negativa rusa es cada vez más absurda”, dijo Johnson a periodistas al llegar a la reunión mensual regular, que ocurrió un día después de que Vladimir Putin fuera reelecto por otro período de seis años como presidente ruso. “Es una estrategia rusa clásica (...) Ya no engañan más a nadie”, agregó.



“Casi no hay un país alrededor de la mesa aquí en Bruselas que no se haya visto afectado en los últimos años por algún tipo de comportamiento malicioso o perturbador ruso”, sostuvo.



Rusia niega cualquier tipo de involucramiento en el intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija Yulia, en el primer ataque conocido con gas neurotóxico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



Moscú anunció el sábado la expulsión de 23 diplomáticos británicos en una represalia por la decisión de Reino Unido de la semana pasada de expulsar al mismo número de diplomáticos rusos de Londres.



El domingo, Johnson acusó a Rusia de acumular el mortal agente neurotóxico de la era soviética Novichok para envenenar a Skripals, una acusación que Moscú niega. El exagente y su hija fueron hallados inconscientes en un banco en la ciudad inglesa de Salisbury el 4 de marzo y siguen en condición crítica en el hospital.



Al llegar el lunes a la reunión en Bruselas, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, expresó su apoyo a Gran Bretaña. Más tarde, los 28 cancilleres de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto sobre el ataque, expresando “solidaridad incondicional”.



Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallstrom, rechazó una acusación de la Cancillería rusa de que el agente neurotóxico usado en Salisbury habría venido desde Suecia. “Esto es simplemente ridículo y totalmente infundado”, dijo Wallstrom.