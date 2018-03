EEUU: Fallece el 'hacker' que delató al exsoldado Manning por colaborar con WikiLeaks

Adrian Lamo

Sedgwick, Kansas, marzo 17 - El reconocido 'hacker' estadounidense Adrian Lamo falleció este viernes a los 37 años, según informó su padre a través de Facebook.



"Con gran tristeza y el corazón roto, tengo que comunicar a todos sus amigos que Adrian ha muerto. Se ha ido una mente brillante y un alma compasiva; así era mi querido hijo", destaca la publicación.



Las causas de su muerte aún no están claras. La noticia fue confirmada por el forense del condado de Sedgwick (Kansas, EE.UU.), donde vivía el joven, pero no fueron proporcionados más detalles, recoge el portal ZDNet.



En la década de 2000, Lamo infligió graves daños a varias grandes empresas como Microsoft y el diario 'The New York Times'. La lista de sus objetivos también incluye Yahoo, Citigroup, Bank of America y Cingular. El informático hallaba frecuentemente fallos en la seguridad que utilizaba para irrumpir en los sistemas, pero a menudo denunciaba estos errores a las propias empresas.



Más tarde fue ampliamente conocido por delatar a Chelsea Elizabeth Manning (nacida como Bradley Edward Manning), un soldado y analista de inteligencia del Ejército de EE.UU. que filtró al portal WikiLeaks miles de datos clasificados de las guerras de Afganistán e Irak.