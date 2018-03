Lula advierte que su encarcelamiento será la mayor “barbarie” jurídica de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva Credito: Archivo

17-03-18.-La advertencia fue hecha durante el acto de lanzamiento del libro “La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan”, fruto de una entrevista de varios días que concedió en febrero a un grupo de periodistas e intelectuales y en el que da su versión sobre todo el proceso judicial que lo tiene al borde de la prisión.



En la obra, de 216 páginas, Lula admite que está preparado para un posible encarcelamiento, pero no porque reconozca culpa sino porque sabe que es víctima de una persecución que tiene por objetivo impedirle disputar las elecciones presidenciales de octubre próximo.



El expresidente aprovechó el lanzamiento para defender su inocencia y manifestar su tranquilidad pese a la situación.



El tribunal de segunda instancia al que el ex jefe de Estado recurrió contra la condena que le fue impuesta el año pasado por un juez de primera instancia no sólo reiteró la sentencia sino que elevó la pena desde 8 hasta 12 años de prisión.



Como la legislación brasileña establece que personas condenadas por tribunales colegiados pueden ser encarceladas cuando no cuenten con más posibilidades de recurso en segunda instancia, el histórico líder sindical puede ir a prisión en las próximas semanas.