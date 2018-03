Chile: Piñera engaveta proyecto de nueva Constitución de Michelle Bachelet

El presidente de Chile, Sebastián Piñera Credito: Efe

16-03-18.-El Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, dio un portazo al proyecto para una nueva Constitución que Michelle Bachelet firmó y envió al Parlamento el pasado 6 de marzo, cuatro días antes de que la exgobernante finalizara su mandato, según reseña la agencia Efe.



"Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su período", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.



El Gobierno quiere impulsar algunos cambios a la Constitución, "pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad, y no de iniciativas de última hora", agregó el ministro, tras participar en un seminario empresarial organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).



Las reformas a la Carta Magna "pueden ser necesarias, pero con diálogo", insistió Chadwick.



"Una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Una Constitución es lo más importante para fijar las reglas de convivencia, en las cuales vamos a desarrollar nuestra sociedad y se va a ejercer el poder por parte de las autoridades", añadió.