Conmemoran 50 años de matanza ordenada por EEUU en Vietnam

50 años de la masacre de My Lai

16 de marzo de 2018.- Vietnam conmemora este viernes los 50 años de la matanza de My Lai, el sangriento episodio en que soldados estadounidenses asesinaron a 504 civiles en Vietnam, de los cuales 173 eran niños y niñas.



El 16 de marzo de 1968 las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My. Al segundo teniente (equivalente a alférez) William Laws Calley y su sección le fue asignada la zona My Lai 4, la instrucción que tenía era atacar a combatientes del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong, insurgentes que luchaban contra el antiimperalismo y buscaban la expulsión de EE.UU. de su territorio). Sin embargo, este grupo solo encontró civiles desarmados.



Al llegar a la zona de aterrizaje los helicópteros dejaron a los soldados y se desplazaron a la posición de espera. A lo largo de cuatro horas, Calley y sus hombres violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia (zanja).



Luego de esto, el oficial del Ejército de los EEUU, William Calley, descargó su arma contra los indefensos cíviles, y ordenó a sus hombres que hicieran lo mismo hasta matar a todos los habitantes de la zona (es decir, ancianos, mujeres y niños).



El Ejército de los EE.UU. encubrió los asesinatos e hizo de la masacre una victoria a ojos del mundo. Los verdaderos hechos salieron a la luz pública, un año después, cuando el periodista independiente estadounidense Seymour Hersh (en una pequeña editorial llamada Dispatch News Service) finalmente emitió la noticia el 13 de noviembre de 1969.



Un horror que aún recuerdan los sobrevivientes



Pham Thanh Cong, tenía 11 años de edad cuando ocurrió la matanza y sobrevivió escondido bajo los cadáveres de su madre y sus hermanos aquel 16 de marzo de 1968.



"Mi madre gritó 'granada' y oí la explosión. Nuestro refugio se derrumbó y se hizo el silencio. Solo podía oír mi respiración y sentía encima de mí los cuerpos de mi madre y mis hermanos. Estaban muertos", contó en una entrevista que concedió y que hoy publica EFE.



Cong sobrevivió quedándose en su escondite hasta que extinguió el ruido de metralla y los gritos de las mujeres violadas y asesinadas. Su padre, a salvo en la selva como casi todos los hombres de la aldea, regresó esa misma tarde a buscarlo y enterrar a su prole.



Su tono conciliador se eleva de pronto cuando escucha el nombre del teniente William Calley, el hombre que ordenó la masacre y el único condenado por ella a cadena perpetua, aunque fue indultado al día siguiente a un arresto domiciliario y un tribunal lo liberó tres años y medio después.

"Hace unos años pidió perdón en público, pero eso no es suficiente. ¿Por qué no viene a Vietnam para comprobar el mal que causó? ¿Por qué no viene a ver cómo nos hemos levantado a pesar de todo?", se pregunta.

Este viernes Vietnam recordó a las víctimas de la masacre de My Lai con una ceremonia conmemorativa en el lugar de los asesinatos, y que hoy es un museo conocido Son My.



En los actos conmemorativos estuvieron presentes los sobrevivientes de la masacre, sus familias y alrededor de 60 veteranos de la Guerra de Vietnam y activistas-antiguerra, reseña Europapress.



La masacre de My Lai dejó 504 muertos en total, de los que 182 eran mujeres (17 embarazadas), 173 niños (entre ellos 56 bebés de menos de cinco meses) y 60 mayores de 60 años.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 368 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)