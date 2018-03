La era digital superó a la prensa impresa

Credito: Tatun Gois

16 marzo 2018 - Unos se van para siempre; algunos los resucitan y otros solo cambian de espacio. Eso precisamente ha ocurrido con la prensa escrita en el mundo. Las desapariciones de algunos medios impresos muchas veces se deben a que nacen con un propósito y luego se vuelven anacrónicos con el pasar de tiempo, o por meros intereses políticos y económicos. En pleno siglo XXI, algunos medios impresos han tenido que adaptarse al mundo digital para no ser tragados por el olvido.



De acuerdo con una entrevista de El Mundo de España al director de The Washington Post, Martin Baron, este asegura que los periódicos en papel no van a sobrevivir. “Vivimos en un mundo digital dominado por el teléfono móvil. La gente lee las noticias mientras camina por la calle, mientras hace la cola del supermercado… La mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, recibe la información de manera digital y a través de la redes sociales”.



Barón dijo que los periódicos existirán por un tiempo; sin embargo, hay muchas evidencias de que su futuro no seguirá siendo en papel. “Tenemos que lidiar con esa realidad”, dijo.



¡Que paren las máquinas!



La frase “¡Que paren las máquinas!” ha sido una de las más emblemáticas en el periodismo para anunciar que algún periódico dejará de circular. El 26 de marzo de 2016, el diario británico The independent cumplía 40 años de aventura cuando cerró su edición impresa.



Lo mismo ocurrió con el diario español El País, fundado en 1976, que hasta el 17 de diciembre de 2017 publicó su última edición impresa. No obstante, se puede encontrar en su versión digital.



En ese entonces, su director Antonio Caño, explicó el por qué de la decisión: “Era evidente desde hace tiempo que la transformación digital iba a exigir un cambio del modelo industrial de producción de los periódicos. Hoy, cuando el mayor volumen de lectores de los periódicos proceden del ámbito digital y la caída de difusión de las ediciones de papel es constante en todas las cabeceras y en todos los países, ha dejado de tener sentido la existencia de una rotativa exclusiva para cada periódico”.



Para él es preciso buscar otras fórmulas que se ajusten mejor a la dimensión que hoy tienen las ediciones de papel “y destinar esfuerzos y recursos a donde realmente están los lectores y el futuro: en las nuevas plataformas tecnológicas”.



Cuestión de jerarquización



Para Arcadi Espada, articulista de El Mundo, la pregunta sobre el destino de la prensa impresa va más allá de si es el futuro o no. “Lo que interesa saber es si el periódico, ese resumen del día, ordenado, jerarquizado, meditado, es todavía útil. Para mí es absolutamente imprescindible. Yo me precio en distinguir a las personas que leen periódicos de aquellas otras que solo leen noticias. Las primeras suelen tener la cabeza amueblada”. En este sentido, expertos en periodismo consideran que la prensa escrita pasará a un grupo reducido de culto. No obstante, no hay que descartar que los periódicos sean propensos a cambiar a su formato digital por completo, incluso Ciudad CCS.

