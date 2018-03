Panamá: Alto gobierno dejó plantado al Comité de Lucha por la Salvación de Colón

Manifestantes en la ciudad de Colón

Colón, marzo 16 - Las manifestaciones en las calles en Colón continuaron este jueves. Esta vez, los distintos grupos que integran el Comité de Lucha por la Salvación de Colón bloquearon tres carriles de la avenida frente al Centro Regional Universitario de Colón y los docentes decidieron mantener el paro laboral decretado el pasado martes por los distintos sectores.



El Comité esperaba al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien se había comprometido a asistir este jueves a Colón para iniciar conversaciones con los dirigentes colonenses.



‘No es la mejor forma para empezar una negociación', reclamó el dirigente Edgardo Voitier.



En la Presidencia de la República se informó que se presentaron asuntos ‘de última hora' que impidieron la visita del ministro Alemán a la ciudad atlántica. Sin embargo, para Voitier la razón por la cual el ministro no asistió fue porque los dirigentes no anunciaron el levantamiento de huelga durante la conferencia de prensa que ofrecieron el miércoles, en la que se anunció el acercamiento entre los colonenses y el Gobierno.



‘El ministro ha sido al que le ha tocado lidiar con los gremios durante este gobierno y debe saber que una paralización de huelga lleva sus procedimientos', dijo Voitier.



A pesar de que el levantamiento de huelga no se anunció durante la conferencia, horas más tarde se hizo.



Para el también dirigente Felipe Cabeza, fue un ‘acto irresponsable' del Gobierno el no asistir a la reunión para atender los reclamos.



‘Esto nos preocupa porque demuestra que no hay interés ni voluntad por el presidente (Juan Carlos Varela) en resolver el tema', apuntó Cabeza.



El Comité realizó una marcha desde Sabanitas hasta el casco de la ciudad de Colón para exigir la culminación del proyecto de Renovación del Casco Antiguo de Colón, más empleo, escuelas en buenas condiciones y evitar el desalojo de residentes del centro de la ciudad. La manifestación del martes terminó en vandalismo.



El mandatario Varela reconoció, este jueves, que la marcha del Comité fue pacífica y que los actos vandálicos fueron creados por grupos delincuenciales. Reiteró que el próximo mes se realizará un Consejo de Gabinete en la provincia.