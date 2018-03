EEUU, Alemania y Francia culpan a Rusia del ataque al espía: "Un asalto a la soberanía británica"

Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Donald Trump Credito: AFP

25-03-18.-Estados Unidos, Francia y Alemania han cerrado filas con la 'premier' Theresa May en un comunicado conjunto que apunta directamente a Rusia, condena "la primera ofensiva con un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial" y califica la intoxicación del espía Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury como "un asalto a la soberanía del Reino Unido".



Los presidentes Donald Trump y Emmanuel Macron dejaron atrás la cautela inicial y se unieron a la canciller Angela Merkel, la primera en arropar sin ambages a Theresa May en el momento de apuntar directamente hacia Moscú. El texto conjunto condena explícitamente "el uso de un agente nervioso de procedencia militar y de un tipo fabricado por Rusia" (e identificado por los expertos británicos como 'novichok').Los cuatro mandatarios expresaron su "rechazo al ataque llevado a cabo contra Sergei y Yulia Skripal, en el que un policía resultó expuesto (Nick Bailey) y las vidas de muchos ciudadanos británicos inocentes se pusieron en peligro".



El comunicado precisa que el uso del agente nervioso por un estado es "una clara violación de la convención de armas químicas y una quiebra de la ley internacional"."Estamos ante una amenaza para la seguridad de todos nosotros", puede leerse en la declaración conjunta. "Reino Unido ha informado a todos sus aliados que es altamente probable que Rusia sea responsable del ataque.



Compartimos la evaluación británica de que no hay explicación alternativa plausible, y constatamos el hecho de que el fallo de Rusia a la hora de responder a la demanda legítima del Gobierno británico implica su responsabilidad"."Pedimos a Rusia que responda a todas las preguntas relacionadas con el ataque y que esté a la altura de su condición de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para mantener la paz y seguridad internacional", concluye el comunicado, que expresa también la "preocupación" por el patrón de "conductas irresponsables" auspiciadas por Rusia.



"Consideramos a Rusia culpable de este acto descarado y despiadado que ha tenido lugar en las calles de una ciudad tan destacable", declaró por su parte May en su primera visita a Salisbury (a hora y media escasa de Londres) desde la intoxicación de Sergei y Yulia Skripal, que fueron encontrados semiinconscientes el pasado 4 de marzo en un banco junto a un centro comercial en el casco hitórico, a cinco escasos minutos de la famosa catedral gótica."La gente tiene muy pocas dudas de que estamos ante un acto que lleva la firma del estado de Rusia", declaró por su parte el secretario de Exteriores Boris Johnson, que urgió a la "acción internacional" y agradeció el respaldo mostrado el jueves por Estados Unidos, Francia y Alemania.



"Estamos ante un uso deliberado de "novichok", un agente nervioso desarrollado por Rusia y usado para castigar a un desertor, en plena campaña electoral de Vladimir Putin"."Hay algo en la respuesta petulante y sarcástica que hemos tenido que demuestra fundamentalmente su culpabilidad", declaró Johnson a la BBC. "Lo que quieren es negarlo y al mismo tiempo glorificarlo".