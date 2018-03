Evo Morales: Perú no tiene autoridad para decidir quién participa en Cumbre de las Américas

Enviamos una carta al hermano Pedro Pablo Kuczynski, solicitando dejar sin efecto la misiva enviada a la República Bolivariana de Venezuela el pasado 13 de febrero, por la que Perú retira la invitación al presidente Nicolás Maduro para participar de la Cumbre de las Américas. pic.twitter.com/XKx9fUgq4f — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 14 de marzo de 2018

15 marzo 2018 - El presidente de Bolivia Evo Morales, envió una carta a su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, donde defiende la participación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de las Américas y expresa que el mandatario peruano no posee ninguna autoridad para decidir quien debe o no, participar en este encuentro que tendrá lugar el próximo 13 y 14 de abril en Lima.En la misiva fechada el 8 de marzo y publicada este miércoles por el presidente de Bolivia en su cuenta Twitter, Evo expresa que Perú “en ningún caso” puede “decidir quienés son miembros y quienes pueden participar” en la Cumbre de las Américas, pues alega que “somos miembros bajo el principio de igualdad entre los Estados”.El mandatario boliviano envió la misiva a próposito de que el pasado 13 de febrero, la cancillería peruana, anunció que retiraba la invitación hecha al Presidente Maduro de participar en la Cumbre de las Américas.Morales recordó que Perú en su condición de Estado sede de la Cumbre, solo “goza de las atribuciones de extender la cortesía de invitación a los altos dignatarios, organizar la reunión y brindar las facilidades logísticas, de seguridad y resguardo de los participantes”, indica la misiva.Además, el documento explica que ésta reunión se acordó en el seno de una organización internacional de carácter intergubernamental y no fue una iniciativa tomada por la República del Perú.En la misiva, Morales destaca que estos actos que viene cometiendo el gobierno de Perú en torno a la participación de Venezuela “van en contra de los fundamentos jurídicos y políticos que sustentan las Cumbres de las Américas que procuran la igualdad y el respeto entre los Estados miembros que por supuesto están enmarcados en la pluralidad de ideologías existentes en la región”.Agregó: “Actuar de otra manera estaría fundando un mal precedente que nos llevaría a regular los procesos de integración bajo conductas arbitrarias, intolerantes y unitarias”.Evo concluye la misiva invitando al presidente de Perú a dejar sin efecto la misiva del 13 de febrero “y reconocer los derechos de un Estado miembro, como lo es Venezuela, de participar en la VIII Cumbre de las Américas”.En el mensaje en Twitter, donde publicó la carta, Morales, detalla que esta exclusión de Venezuela, “contraría los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Proclama de América Latina y Caribe como Zona de Paz firmada por países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”.