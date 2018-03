Foro Social Mundial: Temer busca callar voces de los brasileños

Larga el Foro Social Mundial Bahía 2018: del 13 al 17/3 movimientos y activistas de todo el planeta buscan soluciones conjuntas frente a la crisis capitalista en un evento que se contrapone al Foro Económico Mundial impulsado por empresas y organismos neoliberales en São Paulo. pic.twitter.com/eU7EIXpLbE — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) 13 de marzo de 2018

15 marzo 2018 - Los organizadores de la decimotercera edición del Foro Mundial Social (FMS) denunciaron este martes desde Salvador de Bahía que el gobierno de facto de Michel Temer busca dejar sin voz a los brasileños.La red de medios públicos Empresa Brasil de Comunicación (EBC) no cubrirá el evento porque la dirección de esta no autorizó el viaje a quienes asistirían al evento.“La sociedad civil brasileña no encuentra hoy espacio adecuado y respetuoso en los medios”, manifestaron los denunciantes.La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), Mariana Dias, dijo a la prensa que en los últimos años se han suscitado retrocesos históricos, tanto político como social. “Hay una retirada perversa de los derechos conquistados en muchos años de lucha”, resaltó.“La sociedad civil brasileña no encuentra hoy espacio adecuado y respetuoso en los medios”, manifestaron los denunciantes.La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), Mariana Dias, dijo a la prensa que en los últimos años se han suscitado retrocesos históricos, tanto político como social. “Hay una retirada perversa de los derechos conquistados en muchos años de lucha”, resaltó.Movimientos y activistas de todo el planeta se reúnen desde este martes en la ciudad brasileña Salvador de Bahía en el marco del Foro Social Mundial, en donde buscarán soluciones conjuntas frente a la crisis capitalista.Esta actividad se hace en contraposición al Foro Económico Mundial impulsado por empresas y organismos neoliberales en São Paulo.