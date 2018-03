Rusia: Lavrov promete expulsar a diplomáticos británicos en respuesta a Londres

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov Credito: Prensa Latina (PL)

Moscú, marzo 15 - En respuesta a la pregunta sobre si Moscú está dispuesta a expulsar a diplomáticos británicos, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha dicho "sin falta". "Pronto", ha agregado el ministro en cuanto a los plazos.



Lavrov ha hecho esta declaración al comentar las medidas anunciadas por la primera ministra británica, Theresa May, por el caso Skripal, que incluyen la expulsión de 23 diplomáticos rusos



Rusia considera las acusaciones del Reino Unido "absolutamente descaradas, infundadas y gratuitas", ha denunciado el ministro en el foro 'Rusia: país de las posibilidades", que se está celebrando en Moscú.



Al mismo tiempo, el ministro ha precisado que Rusia anunciará las medidas después de que hayan sido comunicadas a la parte británica. Lavrov ha subrayado que en Moscú prefieren tratar la situación primero por canales internos y solo después hacerla pública.



El hecho de que Rusia resurja como un socio en pie igualdad "que no impone nada a nadie, pero que tampoco acepta el dictado y los ultimátums" es percibido de una manera "malsana" por los países occidentales, ha comentado el jefe de la diplomacia rusa.



"Naturalmente, [la respuesta] no se hará esperar, las propuestas serán formuladas por el Ministerio de Exteriores y por otros ministerios", ha afirmado a su vez el portavoz del presidente, Dmitri Peskov.



"La decisión definitiva, por supuesto, será tomada por el presidente". "No hay ninguna duda de que elegirá la opción que mejor salvaguarde los intereses de la Federación de Rusia", ha agregado el portavoz.



El 4 de marzo, el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury.

El 12 de marzo, Theresa May afirmó que era "muy probable que Rusia fuera responsable" del envenenamiento, en el que se utilizó "un agente neurotóxico de uso militar producido en Rusia" llamado Novichok. La primera ministra dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones.

Rusia no proporcionó la información exigida debido a que no ha obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico con el que se atacó a Skripal.

El 14 de marzo, May ha calificado a Rusia como "culpable" del incidente y ha anunciado medidas en contra del país, incluida la expulsión de 23 diplomáticos.