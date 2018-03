Vicepresidenta de Panamá: Elecciones en Venezuela "son ilegítimas y no tienen reglas claras"

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel Saint Malo de Alvarado Credito: Web

14-03-18.-Isabel Saint Malo, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, declaró en el marco del Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se lleva a cabo en São Paulo, Brasil, que Venezuela ha distanciado a Latinoamérica a de un "discurso unificado".



Calificó las elecciones en el país suramericano como "ilegítimas" ya que se efectuarán en medio de un contexto que "no permite las reglas del juego claras", ni tampoco la participación de la "oposición y de observadores internacionales".



A su juicio Venezuela ha aumentado las diferencias en una región que antes no había logrado tener un "discurso unificado".



La Canciller panameña dijo que no existe posibilidad de debate y manifestó su preocupación ante la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 13 y el 14 de abril en Lima.



(Lea también: ONU consideró enviar misión exploratoria a Venezuela antes de elecciones)



Por otro lado, Malo de Alvarado comentó que "la clase política" regional tiene que hacer "ajustes" en materia de renovación institucional, sin olvidar los temas de desarrollo y lucha contra la pobreza.



Como aspecto positivo, destacó que Latinoamérica es una región que está "en paz", a excepción de Venezuela, cuya situación "preocupa a todos".