EEUU: Fiscales piden pena de muerte para autor de masacre en Florida

Nikolas Cruz, autor de la masacre de Florida Credito: Web

14-03-18.-El joven acusado de matar el mes pasado a 17 personas en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida enfrentará la pena de muerte, anunciaron los fiscales el martes, reseña la agencia AP.



Nikolas Cruz, de 19 años, escuchará los 34 cargos formales de los que se le acusa el miércoles, incluso 17 cargos por asesinato premeditado.



Sus abogados han dicho que él se declarará culpable si los fiscales no piden la pena de muerte para el responsable de la masacre del 14 de febrero.



La oficina del fiscal estatal Michael Satz presentó el martes su aviso oficial sobre sus intenciones de pedir la pena capital, lo cual no necesariamente significa que no llegarán antes a un acuerdo con la defensa. La otra opción para Cruz es cadena perpetua sin posibilidad de fianza.



Howard Finkelstein, defensor público del condado de Broward y cuya oficina representa a Cruz, dijo que hay muchos indicios de que el acusado estaba mentalmente inestable y era potencialmente violento y que la pena de muerte podría ser demasiado. Finkelstein dijo que Cruz posiblemente se declare culpable si los fiscales no piden la pena capital.



La oficina de Finkelstein no ha respondido a una solicitud para hacer declaraciones sobre el caso.

Mientras tanto, un estudiante de origen venezolano reconocido por salvar la vida de 20 estudiantes cuando trató de cerrar la puerta del salón de clases durante el ataque, está mejorando en el hospital.



Anthony Borges, de 15 años, recibió cinco disparos. Semanas después del tiroteo, tuvo una infección intestinal grave y después de algunas cirugías su estado ha mejorado, informaron el hospital y su abogado.



Su área intestinal ya se cerró y puede respirar por sí mismo, sin ayuda artificial, dijo su abogado Alex Arreaza.



La familia de Borges avisó hace días que demandarán a las autoridades de Florida para poder cubrir los gastos de su recuperación.