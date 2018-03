Reino Unido: Theresa May expulsa a 23 diplomáticos rusos tras el envenenamiento del ex espía Skripal

La premier británica, Theresa May Credito: Web

14-03-18.-El Gobierno británico expulsará a 23 diplomáticos rusos en la mayor crisis en las relaciones entre Londres y Moscú desde la Guerra Fría. Así lo ha anunciado la premier británica Theresa May, como respuesta alintento de asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, que se debaten entre la vida y la muerte diez días después de haber sido envenenados en Salisbury.

Los funcionarios, identificados como "agentes de inteligencia no declarados", según señaló May, tienen una semana para abandonar el país. Se trata de la mayor expulsión de personal diplomático en 30 años.

May hará el anuncio oficial de las sanciones tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional esta tarde, horas después que expirara el ultimátum lanzado al presidente Putin para dar "una respuesta creíble" a la intoxicación de Skripal en suelo británico con un agente nervioso conocido como "novichok" y de supuesta procedencia rusa.

El despido de diplomáticos será la primera represalia política, junto a un nuevo conjunto de sanciones económicas y el impulso de una versión británica de la Ley Magnitsky, en vigor en Estados Unidos desde el 2012, para poder retirar los visados y congelar los activos de oligarcas rusos sospechosos de corrupción. Entre otras medidas, el Gobierno británico planea la posible retirada de la licencia para emitir en el Reino Unido a la cadena RT, considerada como el brazo de propaganda del Kremlin.

Suspensión de los encuentros bilaterales con Moscú

La "premier" aseguró que el incidente ha ocurrido "en el marco de un patrón bien establecido por el estado ruso de agresión en Europa, y que por lo tanto merece "una respuesta robusta", más allá de las medidas tomadas tras el asesinato de Alexander Litvinenko con polonio radiactivo en el 2006. May anunció la suspensión de todos los encuentros biliterales de alto nivel con Moscú, anticipó la retirada de la delegación oficial y de representantes de la Casa Real británica al próximo Mundial de Fútbol y se comprometió a "desmantelar la red de espionaje ruso en Reino Unido", según los expertos, aún mayor que la que existía durante la Guerra Fría.

"Es trágico que el presidente Putin haya decidido actuar de esta manera", dijo May con dureza ante el Parlamento británico a la hora de justificar la batería de represalias. "El mensaje es este: quienes vengan a hacernos daño no serán bienvenidos", dijo en el momento de pedir "más poderes legislativos" para poder defender el país "de la actividad de un estado hostil".

May condenó el "desdén" de Rusia desde que arrancó el incidente y aseguró que la actitud mostrada permite llegar a la conclusión del estado de Rusia está detrás del "intento de asesinato" de Sergei Skripal y su hija Yulia.

Rusia: "Es una reacción inaceptable e injustificada"

La primera respuesta rusa ha venido de la embajada de este país en Reino Unido que denuncia una reacción "hostil, inaceptable e injustificada". Moscú ha vuelto a reiterar hoy que no tiene relación con el caso del ex espía. "La posición de Moscú es conocida, se la hemos comunicado a Londres por los canales diplomáticos y se resume en que no tenemos ninguna relación con lo sucedido en Gran Bretaña", señaló hoy el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este miércoles que Moscú está "muy probablemente" detrás del envenenamiento del ex agente doble ruso Sergei Skripal en Reino Unido y expresó su "total solidaridad" con May "frente al brutal ataque, muy probablemente inspirado por Moscú", tuiteó Tusk, durante una visita a Helsinki.

Al mismo tiempo, la OTAN también ha manifestado su preocupación por lo que considera "una violación flagrante de las normas y los acuerdos internacionales" sobre armas químicas, y ha pedido expresamente a Rusia que responda a las preguntas planteadas por Reino Unido, según una declaración firmada por el secretario general, Jens Stoltenberg.

Los miembros de la Alianza se muestran "muy preocupados" por el "primer uso ofensivo de un agente tóxico" en un territorio de la alianza desde la fundación de la misma, en 1949.

Esta tarde está previsto que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el envenenamiento del ex agente ruso, a petición de Reino Unido.

Por otro lado, Rusia anunciaba esta mañana que iba a pedir acceso consular para visitar a Yulia Skripal, que es ciudadana rusa, hospitalizada en la ciudad inglesa de Salisbury junto a su padre, el espía doble Sergei Skripal, desde que fueron envenenados con un agente nervioso el pasado 4 de marzo.

Según se ha informado, la mujer, de 33 años, voló el día 3 de marzo de Moscú a Londres para visitar a su padre, un día antes de que ambos fueran envenenados en esa ciudad del suroeste del país.