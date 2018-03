Sin un sistema de muros no tendremos país, afirma Trump

El mandatario estadounidense aseguró durante su visita en San Diego a los prototipos de muro

14 de marzo de 2018.- "Si no tenemos un sistema de muros no vamos a tener un país", dijo el presidente estadunidense Donald Trump al visitar por primera vez en San Diego los ocho prototipos de muro que servirán como modelo para su plan de construir barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México si recibe los fondos del Congreso.



Agregó: "(México) tiene una elección cerca. He escuchado que hay gente muy buena compitiendo y he escuchado que otros quizá no son tan buenos. De cualquier forma lo sabremos manejar".



Expuso además que “hay muchos problemas en México; tienen muchos problemas ahí y tienen los cárteles y… estamos combatiendo a los cárteles, los estamos combatiendo duro, nadie los combatió como nosotros”.



La visita de Trump a California, donde obtuvo poco más de 30 por ciento de los votos en la elección presidencial de 2016, estuvo marcada por protestas.



El mandatario estadounidense elogió al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de quien dijo que es "un tipo maravilloso" con quien "estamos tratando de solucionar las cosas", y admitió que no sabe qué pasará. Agregó que "Enrique" es "un negociador muy bueno. Ama al pueblo de México y trabaja muy duro".



Trump reconoció que persisten desacuerdos con Peña Nieto y señaló que está por verse si éstos se resuelven durante la actual presidencia mexicana. Dijo que en México "hay una elección próxima. Entiendo que hay candidatos muy buenos y otros que tal vez no son tan buenos. En todo caso, lo manejaremos".



El fin de semana pasado Trump señaló que en reciente conversación telefónica Peña Nieto "me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendría que pagar por el muro", a lo que el mandatario estadounidense contestó: "¿Estás loco? No haré tal declaración".



Sin barrera se desatará el caos



Durante su visita para revisar los prototipos del muro que diferentes contratistas han erigido en la frontera con San Diego, Trump advirtió ayer que habrá "un caos" si no se construye el controvertido muro que quiere levantar en la frontera con México, mientras inspeccionaba en California varios prototipos de este proyecto.



“Para la gente que dice ‘no al muro’, si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país”, dijo el mandatario. Trump insistió en que las fuerzas de seguridad deberán ser capaces de ver a través de la estructura para poder controlar a los cárteles criminales que podrían estar "a medio metro de distancia" del lado mexicano.



En las inmediaciones de la zona industrial de Otay se concentraron manifestantes anti y pro Trump, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



"¡No a las restricciones! ¡No al muro!", gritaban al menos cien manifestantes cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, por donde ingresan miles de personas a Estados Unidos desde Tijuana cada día, muchos rumbo a sus lugares de trabajo en San Diego.



Trump inspeccionó ocho modelos a escala real –de nueve metros de altura– construidos con concreto y acero, erigidos uno al lado del otro en la Mesa de Otay, al sur de San Diego y junto a la frontera con Tijuana, México.



Cada prototipo cuesta más de 300 mil dólares y, de acuerdo con algunas estimaciones, el muro completo podría costar 20 mil millones.



Pero nada indica que la barrera que espera levantar a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con México –una de sus principales promesas de campaña– esté cerca de ser construida.



Más de un año después de su llegada a la Casa Blanca, el Congreso no ha desbloqueado ni un dólar para la construcción del muro. Varios demócratas rechazan esa iniciativa, que consideran el triste símbolo de un país que da la espalda a su historia, cerrando la puerta a los inmigrantes.



A su llegada, Trump se reunió con militares en la base aérea de Miramar y se espera que termine la visita con un acto de recaudación de fondos en Beverly Hills para su campaña de relección en 2020.



Antes de su llegada, del lado estadunidense de la frontera, cerca de los prototipos decenas de personas se reunieron para manifestar su apoyo a Trump, mientras un número similar de detractores llegó al puesto fronterizo de San Ysidro.



"Esta es una catástrofe ambiental, además de una mala asignación de recursos del gobierno que podrían utilizarse para la atención médica o los servicios sociales", dijo acerca del muro Cody Petterson, presidente de los Demócratas del Condado de San Diego por la Acción Ambiental.



Los manifestantes se cubrieron con banderas de Estados Unidos y ondearon pancartas con consignas como "Humpty Trumpty se caerá de su muro", "Resistir al idiota inestable" y "Sin odio en el Estado Dorado". Entre los seguidores del mandatario, Kira Innis, de 31 años, dijo que respaldaba a Trump "porque no le importa un comino el color de alguien, le preocupa poner más dinero en su bolsillo".



Apuntando a uno de los prototipos, Eladio Sánchez, de 30 años, admitió que podría ser un obstáculo, pero aseguró que "se puede superar de todos modos".



El gobernador demócrata de California, Jerry Brown, envió el lunes una carta abierta al presidente Trump. Le recordó que California representa la sexta economía del mundo y destacó que la prosperidad de su estado no fue construida con base en el "aislamiento, todo lo contrario": gracias al recibimiento de "inmigrantes e innovadores venidos de los cuatro rincones del planeta".



“La política de California sobre los santuarios es ilegal, anticonstitucional y pone en peligro a todo el país”, tuiteó Trump desde el Air Force One. "Esto debe terminar", agregó