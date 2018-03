Bolsa de valores de EEUU confirmó que ministro de Macri fue dueño de empresa offshore

El ministro de Macri Luis Caputo fue uno de los dueños de la empresa Noctua Partners.

14 Marzo 2018 - La bolsa de valores de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), confirmó que el ministro de Finanzas, de Argentina, Luis Caputo fue uno de los dueños de la empresa Noctua Partners hasta noviembre de 2015, situación que había sido negada por el funcionario.



En la declaración emitida por SEC se vincula a Martín Guyot y Luis Caputo con las empresas Noctua Partners I LP -principal dueña de la afiliada Noctua Assets Management LLC- y Noctua Partners II LP, una sociedad registrada en las islas Caimán, señala Página 12 en su portal.



Caputo, ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, figura en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers), luego de que se diera a conocer que fue admnistrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware, datos que omitió mencionar en sus declaraciones juradas, tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como ante la Oficina Anticorrupción (OA).



Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.



“Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess sino asesor, administrador, fiduciario y/o mánager, por lo tanto que no debía declararlas”, sostuvo en su descargo el ministro.



El ministro de Finanzas de Macri, un multimillonario, tiene un patrimonio declarado de 55,75 millones de dólares y es el segundo hombre más rico del Gabinete argentino, según un trabajo publicado en diciembre de 2016 por Página 12.



Este mutimillonario es el mismo que en abril de 2016, cerró el pago a los fondos buitres por nueve mil 300 milllones de dolares, desembolso que representó un nuevo capítulo de endeudamiento de ese país.



No es la primera vez que el Gobierno de Macri se ve salpicado por la participación de sus miembros en paraísos fiscales. En abril del 2016, el propio presidente de Argentina, fue señalado de estar involucrado en los Panamá Papers.



Estos documentos revelaron que Macri tenía una participación en el directorio de la firma Fleg Tranding Ltd., asentada en las islas Bahamas y que funcionó desde 1998 hasta 2009. Aquella investigación también vinculó al mandatario argentino con la empresa Kagemusha S.A, otra sociedad offshore radicada en Panamá en 1981.



En agosto de de 2017 la justicia argentina decidió cerrar la causa por lavado de dinero en el caso de Panamá Papers contra Macri.

