El mundo lamenta la muerte del científico Stephen Hawking

Stephen Hawking

Londres, marzo 14 - La primera ministra británica, Theresa May, lamentó la muerte este miércoles del reconocido científico Stephen Hawking, a quien May describió como "una mente brillante y extraordinaria".



"El profesor Stephen Hawking era una mente brillante y extraordinaria, uno de los grandes científicos de su generación. Su coraje, humor y determinación para sacar el máximo provecho de la vida fue una inspiración. Su legado no será olvidado", escribió May en su cuenta de Twitter.



La Universidad de Cambridge en Reino Unido rindió homenaje a Hawking. El vicerrector de esa institución, Stephen Toope, aseguró que el profesor fue un "individuo único" que será recordado con "calidez y afecto", no solo por la universidad sino también por todo el mundo.



Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, le dedicó un tuit al físico.



"Stephen Hawking inspiró al mundo con su determinación de explicar los misterios del cosmos. Pero también mostró un coraje impresionante para vencer las adversidades de la vida y un ardiente pasión por proteger nuestro servicio nacional de salud".



El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente ecuatoriano Lenín Moreno también lamentaron la muerte de Hawking a sus 76 años.



"Fue un científico y académico sobresaliente, su coraje y tenacidad inspiraron a gente de todo el mundo. Su desaparición es angustiante. El trabajo pionero del profesor Hawking hizo de nuestro mundo un lugar mejor", dijo Modi en su cuenta de Twitter.



Por su parte, Lenin Moreno tuiteó: "El mundo necesita su permanente exhortación a que la ciencia y la técnica deberían dedicarse a combatir el hambre y la pobreza".