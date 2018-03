Reino Unido: Theresa May afirma que Rusia es "muy probablemente" responsable del envenenamiento del ex-espía Skripal

La primera ministra británica, Theresa May Credito: Web

12-03-18.-La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado este lunes que Rusia es "muy probablemente" responsable del envenenamiento del exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia.



"Los Skripal han sido envenenados con un agente nervioso militar del tipo desarrollado por Rusia", ha afirmado May en una intervención ante la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.



Así, May ha señalado que "o el Estado ruso es responsable de envenenamiento o ha permitido que el agente nervioso llegue a manos de otros". El gas fue utilizado en la localidad inglesa de Salisbury.



La primera ministra ha subrayado que la investigación sigue abierta, pero ha advertido de que Reino Unido podría adoptar "medidas más drásticas" contra Rusia.



En concreto, ha anunciado que han convocado al embajador ruso en Londres, Alexander Yakovenko, para pedirle explicaciones por la presencia del gas nervioso en Salisbury y ha advertido de que "si no hay una respuesta creíble", Reino Unido dará por hecho que ha habido un "uso de la fuerza en territorio británico".