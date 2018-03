¿Estás loco?, dijo Trump a Peña en llamada sobre muro

En acto electoral, el republicano cuenta la conversación irascible de febrero

Narra que el Ejecutivo no cedió ni cuando le habló de romper negociaciones

Los 11 mil mdd que costaría es un porcentaje mínimo, según el estadunidense

El mandatario de EU rememoró en mitin la conversación con su homólogo de México

¿Estás loco?, respondió Trump cuando Peña le pidió decir que no pagaría el muro

Domingo 11 de marzo de 2018.-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la noche de este sábado en un discurso electoral a votantes de Pensilvania que México pagará por un muro fronterizo del que está seguro “al 100 por 100 que vamos a construir”.

En su mensaje también contó cómo ocurrió la conversación telefónica del 20 de febrero con el presidente Enrique Peña Nieto, informó Deutsche Welle, emisora internacional de Alemania.

“Me dijo que tenía que hacer una declaración diciendo que México no tendría que pagar por el muro”, a lo que el mandatario estadunidense contestó: ¿Estás loco? No haré tal declaración.

Peña Nieto insistió y “yo le dije: ‘¿Es esto como para romper las negociaciones?’, y él contestó que sí. Así que le dije: ‘bye, bye’”, explicó Trump. Para él, los 11 mil millones de dólares que costaría el muro son un porcentaje mínimo del comercio que mantienen ambos países: “Podrían hacer un poco más, ¿no?”, sentenció.

El 24 de febrero, el diario The Washington Post informó sobre la llamada entre los presidentes Peña Nieto y Trump, que calificó de “irascible”, por lo que –de acuerdo con versiones de funcionarios de ambos países– se pospuso la primera visita del mandatario mexicano a la Casa Blanca, pues en la conversación su homólogo estadunidense habría insistido en la construcción del muro fronterizo.

El desacuerdo persistió entre ambos presidentes debido al tema del muro, que fue prometido por Trump durante su campaña electoral y cuya construcción, aseguró, sería financiada por México.

“Los dos líderes estuvieron de acuerdo en que no era el momento adecuado para una visita, pero que harían que sus equipos continúen conversando y trabajando juntos”, informó el diario estadunidense, de acuerdo con declaraciones de un funcionario.

La llamada, que duró unos 50 minutos, acabó en un callejón sin salida, señaló The Washington Post, pues Trump no estuvo de acuerdo con afirmar públicamente la posición de México de que no financiaría la construcción del muro a lo largo de la frontera entre las dos naciones.

En su mensaje de ayer por la noche, en un mitin celebrado a las afueras de Pittsburgh, Trump volvió a apostar por instaurar la pena de muerte para narcotraficantes.