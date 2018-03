China afirma que no desea empezar guerra comercial con EEUU

El ministro de Comercio de China, Zhong Shan

11 de marzo de 2018.- Según el ministro chino, sería una verdadera catástrofe si estalla una guerra comercial entre ambas naciones, pero defenderá sus intereses en caso de enfrentamiento.



El ministro de Comercio de China, Zhong Shan, sostuvo este domingo que su nación no desea empezar una guerra comercial con Estados Unidos (EE.UU.) pero que, en caso de comenzar, defenderán sus intereses.



"En una guerra comercial no hay ganadores, pero si estalla (entre EE.UU. y China) será una verdadera catástrofe para toda la economía mundial…Pekín no quiere guerra comercial, pero será capaz de defender los intereses del país y de su pueblo", afirmó Shan durante una rueda de prensa.



El ministro recordó que China y Estados Unidos empezaron a desarrollar sus relaciones económicas y comerciales hace 40 años, así como que las inversiones mutuas superan los 230.000 millones de dólares.



Para Shan, la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales es preocupación para el mundo, por lo tanto "ambas partes deben emprender esfuerzos conjuntos para reforzar su cooperación".



El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el 1 de marzo que impondrá aranceles del 25 por ciento para el ingreso del acero al país, y del diez por ciento para el aluminio.



El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, antes le recomendó al presidente Donald Trump que imponga una tarifa del 53 por ciento a todas las importaciones de acero de 12 países (Brasil, China, Costa Rica, Egipto, India, Malasia, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Vietnam) o del 24 por ciento al acero procedente de todos los países para salvar la industria siderúrgica nacional.



Hasta el 15 de febrero, Estados Unidos emitió 169 órdenes antidumping (comercio desleal) y compensatorias sobre el acero, de las cuales 29 son contra China.