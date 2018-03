Denuncia Putin abierta injerencia de EEUU en asuntos internos rusos

Vladimir Putin Credito: Web

10 de marzo de 2018.- El presidente Vladimir Putin denunció hoy la abierta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Rusia y negó nuevamente alguna intromisión de Moscú en la vida política del país norteño.



Ellos (Estados Unidos) ni siquiera niegan la existencia de esa injerencia, declaró Putin a la cadena de televisión NBC.



'Hace poco, nosotros denunciamos al más alto nivel que Washington se inmiscuye en los asuntos internos de Rusia y, sabes qué, ellos ni siquiera lo negaron', afirmó el mandatario, citado aquí por la televisión capitalina.



Nosotros de ninguna forma podemos interferir en las elecciones de Estados Unidos, pues nuestro principio es el de impedir esa práctica en nuestro país y, al mismo tiempo, no inmiscuirnos en las de otros, subrayó.



Pero tampoco veo el sentido de nuestra injerencia en los comicios norteamericanos. No existe objetivo alguno, para qué lo haríamos, se preguntó el jefe de Estado.



Washington realiza trabajos sucios, pero al mismo tiempo, acusa de esa práctica a otros. Nosotros no hacemos nada de eso, todas nuestras acciones son transparentes, ustedes solo tienen un estereotipo, eso es todo, comentó.



Bajo el pretexto de que Rusia interfiere en los asuntos internos de Estados Unidos, ese país aplicó al menos dos rondas de sanciones unilaterales contra Moscú para afectar las inversiones en el sector energético y al complejo militar industrial.