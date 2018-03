¿En qué podría darle lecciones el gobierno de Colombia a Venezuela?

8 Marzo 2018 - Durante los días 1 y 2 de marzo, tuvo lugar el encuentro “Uniendo Pueblos por la Paz” en Cúcuta y San Antonio del Táchira, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.



Esta acción fue organizada y autogestionada por diferentes organizaciones sociales y políticas de ambos países, para darle una respuesta a las pretensiones de generar un ambiente de hostilidad y conflicto entre los pueblos de estas Repúblicas suramericanas.



Bajo la justificación de atender un supuesto ingreso masivo de migrantes, el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó la movilización de más de 3 mil oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia a la zona fronteriza, según declaró para Alba TV Olimpo Cárdenas, vocero Nacional de la Mesa Social para la Paz y miembro del movimiento social Congreso de los Pueblos.



Esta medida se constituye en un aporte más al posicionamiento de una matriz de opinión a escala mundial, con la que se pretende hacer creer que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria que genera el desplazamiento masivo de sus pobladores. Cárdenas asegura que el anuncio fue una acción dirigida a los medios de comunicación, ya que en la realidad no hay un reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza, como lo pudo corroborar el equipo de Alba TV durante su traslado hasta la capital del Norte de Santander, Cúcuta.



Los efectivos movilizados no fueron dirigidos a garantizar la seguridad de migrantes y habitantes de la frontera como indicó en su anuncio el presidente Santos, pero en otras regiones fronterizas donde no suele ser el cruce de migrantes como es el Catatumbo, sí se registró aumento del pie de fuerza militar. Esta región está asociada a la extracción minera y se viene ejecutando un proceso de erradicación forzada de plantas de coca, contrariando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos acordado por el gobierno con las FARC-EP en las negociaciones de La Habana.



Cárdenas también hace referencia a los más de 290 líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma de los acuerdos con las insurgencias farianas, como muestra de la ausencia de un Estado que ofrezca garantías para el pleno ejercicio político.



El luchador social afirma que en las diferente cadenas televisivas a escala planetaria están bombardeando información sobre venezolanos que buscan la comida en la basura, “pero eso para los colombianos no es una novedad, los colombianos han buscado la comida en la basura durante décadas, quizás un siglo, tenemos uno de los porcentajes de habitantes de calle más alto de Latinoamérica, más de 10 millones de personas en situación casi de indigencia, un altísimo índice de niños que mueren por desnutrición”, entre otros temas en una larga lista donde enumera deudas sociales con el pueblo colombiano.



“En Colombia, estudiar es sumamente costoso”



Flor Silva, maestra e integrante del movimiento sindical del Valle del Cauca, indica que la capacidad de oferta que tienen las universidades públicas es insuficiente para atender a todos los jóvenes que intenta ingresar a la academia. “El semestre más económico en una universidad privada te puedo costar alrededor de 4 millones y medio o 5 millones de peso, y el salario mínimo está en 780 mil pesos mensuales”, apuntó Silva.



Así mismo, Flor Silva aseguró que en carreras como ingeniería o medicina el semestre podía llegar a costar entre 14 y 20 millones de pesos, para el caso de pregrado. Las especializaciones pueden rodar los 15 millones de pesos, mientras un doctorado puede llegar a costar 50 millones de pesos indicó la profesora y militante sindical.



Los saqueos



Las imágenes de este tipo de manifestaciones también han sido utilizadas a escala mundial para asegurar que el pueblo de Venezuela esta desesperado por el acceso a los alimentos, y hay un Estado fallido incapaz de garantizar condiciones mínimas como esas. Aunque desde el 20 de febrero se viene registrando saqueos y numerosas detenciones y heridos en Bogotá, plena capital de Colombia, ningún medio de comunicación menciona que estas manifestaciones estén asociadas a una crisis humanitaria.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1103 veces.

La fuente original de este documento es:

AlbaTV (http://www.albatv.org/En-que-podria-darle-lecciones-el.html)