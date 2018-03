ONU recuerda a Maduro que Guterres no puede enviar misión electoral sin un mandato específico de la Asamblea General

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric Credito: Efe

08-03-18.-La ONU recordó que no está en manos del secretario general, António Guterres, establecer una misión que observe las elecciones en Venezuela, después de que el presidente del país, Nicolás Maduro, le urgiese ayer a hacerlo pronto, reseña la agencia Efe.



“El secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.



El portavoz respondió así al ser preguntado en su rueda de prensa diaria por las palabras de Maduro, que este miércoles llamó al jefe de Naciones Unidas a establecer “muy pronto” una delegación que observe los comicios del 20 de mayo.



El presidente venezolano, durante un acto en Caracas, aseguró además que el Gobierno de Estados Unidos “está haciendo presión al secretario general de las Naciones Unidas para que no envíe una delegación de observación electoral”.



El portavoz de Guterres dijo no tener conocimiento de ninguna presión por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país e insistió en que la decisión no depende del diplomático portugués.



“La presión debería hacerse a aquellos que tienen la autoridad para enviar” la misión, apuntó Dujarric.



Por el momento, en la Asamblea General no hay ninguna iniciativa en curso para establecer una delegación de observación electoral, según dijo hoy otro portavoz.



En el Consejo de Seguridad, mientras, tampoco ha trascendido hasta ahora ningún movimiento con ese fin.