Suspenden transporte escolar gratuito a 2.230 estudiantes venezolanos en Cúcuta

Credito: La Opinión

La secretaría de Educación de Cúcuta suspendió temporalmente el contrato de transporte escolar para el corredor humanitario debido al aumento de niños extranjeros en colegios públicos, según informa el diario La Opinión.



Durante 2017 se beneficiaron 1.843 y para 2018 se registraron 2.230. Hubo un aumento de 747 estudiantes.



La decisión se tomó porque en el contrato por 622 millones de pesos contempla solo 1.483 estudiantes y el operador no puede prestar el servicio que no tiene adjudicado.



La contratación esta por 79 días del calendario escolar y aumentar la cubertura al 100 por ciento le significaría una reducción de 40 por ciento en los días. Por lo que el contrato se haría insostenible.



Así que la secretaría expidió una circular en la que les ha pedido a los rectores una nueva priorización de estudiantes venezolanos para acceder a este beneficio, teniendo en cuenta que no tienen más recursos.



Además, en la secretaría han identificado que el crecimiento de estudiantes se debe a que quienes el año pasado estudiaban en colegio privados, para esta vigencia se han pasado al sistema de educación público.



Tener una cobertura total y por los 180 días del calendario escolar costaría unos 2.340 millones de pesos aproximadamente, recursos que la secretaría no tiene y que el ministerio de Educación no ha dispuesto.



Pablo Silva, rector del colegio Misael Pastrana Borrero, donde la mitad de sus estudiantes provienen de Venezuela, cuestionó el actuar del Gobierno Nacional teniendo en cuenta que ha prometido muchas cosas pero no ha cumplido.



Dijo que es injusto tener que elegir quien se puede ir en el bus y quien no, cuando los estudiantes del colegio son todos de clase baja.



Yajaira Campos, mamá de tres estudiantes provenientes de Venezuela, aseguró que si suspenden el transporte le será muy difícil volver a enviar a sus hijos a clase, pues no cuenta con los 10.000 pesos diarios para el transporte.



Yaimar Díaz, estudiante de sexto grado, quien viene desde Ureña, dijo que para llegar a estudiar ayer tuvo que pagar pasaje, pero su hermano, quien también estudia, se quedó porque no había dinero si no para uno.



El jueves y el viernes, funcionarios del ministerio de Educación estarán en Cúcuta y la secretaría le expondrá la situación para determinar qué hacer. Luego de esta reunión sabrán si se amplían los recursos o se mantiene la misma cobertura. El servicio se podría reanudar la próxima semana.



Según la secretaría de Educación, con registro Nes, es decir el código que se les expide a los estudiantes provenientes de Venezuela que aún no han resuelto su permanencia en el país, hay 3.179 estudiantes.



Actualmente, el servicio de transporte escolar en el sector rural sí se está prestando con normalidad, informó la secretaría de Educación.